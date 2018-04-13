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Незаконный богач: НАБУ открыло дело против депутата Лещенко
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Незаконный богач: НАБУ открыло дело против депутата Лещенко 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда.
Суд удовлетворил ходатайство о незаконном обогащении и предоставил доступ к исправленным электронным декларациям нардепа БПП Сергея Лещенко за 2015 и 2016 годы, а также к информации об IP-адресах устройств, с которых Лещенко подавал декларации.
Согласно ходатайству, в сентябре 2016 года Лещенко приобрел в собственность 7,5 млн гривен, за который приобрел квартиру в Киеве. Законность приобретения средств не подтверждается доказательствами.
4 апреля коллеги из САП открыли производство по факту приобретения депутатом Сергеем Лещенко квартиры в Киеве. Руководитель САП Назар Холодницкий отметил, что анализ доходов и расходов Лещенко показал, что депутат не может позволить себе приобрести квартиру в центре Киева.
Ранее Сергей Лещенко заявлял, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий помогает фигурантам коррупционных дел избегать ответственности.
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