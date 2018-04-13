Незаконный богач: НАБУ открыло дело против депутата Лещенко

Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда.

Суд удовлетворил ходатайство о незаконном обогащении и предоставил доступ к исправленным электронным декларациям нардепа БПП Сергея Лещенко за 2015 и 2016 годы, а также к информации об IP-адресах устройств, с которых Лещенко подавал декларации.

Согласно ходатайству, в сентябре 2016 года Лещенко приобрел в собственность 7,5 млн гривен, за который приобрел квартиру в Киеве. Законность приобретения средств не подтверждается доказательствами.

4 апреля коллеги из САП открыли производство по факту приобретения депутатом Сергеем Лещенко квартиры в Киеве. Руководитель САП Назар Холодницкий отметил, что анализ доходов и расходов Лещенко показал, что депутат не может позволить себе приобрести квартиру в центре Киева.

Ранее Сергей Лещенко заявлял, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий помогает фигурантам коррупционных дел избегать ответственности.