Из-за бойкота российских соревнований Украина может лишиться права участвовать в Олимпиаде-2020

Киев — Открытая русофобская политика, распространившаяся даже на музыкальные и спортивные соревнования, может сыграть с Украиной злую шутку, о последствиях которой никто даже не задумывается. 14 марта 2018 года, Министерство молодежи и спорта Украины издало указ, запрещающий членам национальных сборных команд Украины принимать участие в любых спортивных мероприятиях на территории России . Данный приказ также запрещает украинским спортсменам проводить и учебно-тренировочные сборы на территории Российской Федерации.

Все ослушавшиеся спортсмены будут наказаны — министр спорта

Несмотря на всю сложность отношений России с Международным олимпийским комитетом и рядом мировых спортивных федераций, Чемпионат мира-2019 в Красноярске , соревнованием является лицензионным и просто так, без уважительных причин, отказаться от участия в нем нельзя. Более того, министр спорта Украины Игорь Жданов заявил, что его министерство проведет «серьезный разговор» с теми украинскими спортсменами, которые вздумают ослушаться приказа и поедут на соревнования под нейтральным флагом.

«На Универсиаду точно никто не поедет. Может, кто-то отправится под каким нейтральным флагом, но потом будем разбираться с этими спортсменами. Также мы не будем финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России. Я не буду подписывать приказы об их участии и этих соревнованиях и эти соревнования не будут включены в единый соревновательный план. Они не будут приносить звание и не будут официальными» — заявил украинский министр.

Но бездумный указ Жданова о запрете участия национальных сборных команд Украины на спортивных мероприятиях на территории России ставит под угрозу получения ими олимпийских лицензий. Не удалось Украине «протолкнуть» на международные спортивные соревнования и некую команду «Украинские атаманы» — в международных организациях такой команды просто не существует. Поэтому, согласно международным правилам, единственным законным путем получения олимпийских лицензий является участие в лицензированных турнирах и профессиональных лигах APB, от которых Украина упорно отказывается.

Еще одним гвоздем в крышку гроба украинского спорта является решение Министерства молодежи и спорта Украины отказаться от участия украинских спортсменов в 9-м этапе Кубка Мира по биатлону, который пройдет 22-25 марта в Тюмени . Накануне министр Игорь Жданов провел встречу с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком, вместе с которым и вынес совместное решение — сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени. Официальной причиной отказа была названа невозможность участия Украины в соревнованиях в стране-»агрессоре». Он добавил, что государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций, но все правила имеют исключения:

«Поскольку речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил», — добавил Жданов. От соревнований также отказались США Чехия , мотивировав это недавним допинг-скандалом.

Все нападки на Украину — это месть России

Позже министр молодежи и спорта Игорь Жданов дал более развернутое пояснение своему решению. По его словам, это — это позиция министра и гражданина Украины и призвал другие страны последовать примеру Украины. «Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наша биатлонная общественность должна стать участником этой акции», — написал Жданов на своей странице в «Фейсбуке». «Это позиция, как министра и гражданина — я за бойкот. Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра», — добавил министр.

Министерство молодежи и спорта Украины также обратилось ко всем международным федерациям с просьбой не назначать международных спортивные соревнования на территории «государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса» — Российской Федерации.

Не успела Украина и лично министр молодежи и спорта порадоваться «хитрому плану» мести России, как Международная федерация борьбы (UWW) преподнесла официальному Киеву пренеприятнейшую новость — о невозможности проведения Чемпионата Европы среди кадетов по борьбе в Киеве и переносе соревнований в Скопье ( Македония ). По мнению международных спортивных функционеров, государственные органы Украины не способны обеспечить данным соревнованиям достаточно высокий уровень и меры безопасности. Чемпионат должен был пройти 21-29 апреля в Киеве, но в последний момент был перенесен на 14-20 мая, и будет проведен в македонском Скопье.

Естественно, что данное решение стало для Украины полной неожиданностью и Жданов заявил, что ведомство работает над возвращением проведения чемпионата Европы-2018 на Украину. «В который раз убеждаюсь, что гибридная агрессия против Украины осуществляется не только вооруженными, политическими и экономическими средствами, она постоянно ведется и на спортивной фронте. Украина в 2017 году провела у себя чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А, два чемпионата Европы по прыжкам в воду и боксу. Все официальные международные соревнования прошли на высоком организационном и безопасном уровне, под государственные гарантии правительства и министерства молодежи и спорта», — заявил министр.

Кто виноват в спортивных провалах Украины?

Ситуацию вокруг бойкота российских этапов соревнований прокомментировал украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк . «Готовились год к чемпионату Европы, но нам запретили ехать на него. Мы готовимся, стараемся. Но политическая ситуация. Иногда мы не в силах изменить ее, и приходится оставаться без того старта, к которому готовился продолжительное время», — говорит он. По словам спортсмена, у Украины на сегодняшний день другая система — не рейтинговая, как у фехтования или биатлона. «Дело в том, что мы можем потерять и чемпионат мира. Международная федерация может нас просто не допустить. Это очень плохо — теряется целый год. Из-за этого мы можем не отобраться на Олимпийские игры. Ситуация очень сложная, на самом деле. Пока следим за ее развитием», — добавил Беленюк.

Относительно же Чемпионата мира по боксу-2019 в Сочи , на котором должны разыгрываться лицензии на Олимпиаду 2020 году в Токио, то, по его словам, этот вопрос еще решается. «Я знаю и докладывал руководству страны о том, что есть такие проблемы — лицензии на Токио-2020. Я все это знаю. Будем думать, решать, договариваться с международными федерациями. Есть такой прецедент. В прошлом году мы проводили чемпионат Европы по боксу в Харькове . Там должны были участвовать косовские спортсмены. Историю с футболом все знают, когда мы играли на нейтральном поле. Здесь это невозможно. Но мы не могли допустить косоваров к участию в чемпионате Европы, потому что мы не признаем эту страну, они едут по своим документам, по своим паспортам, а мы не можем их на границе пропустить. Это официальная позиция пограничников, СБУ и т.д.», — подчеркнул министр.

В то же время Игорь Жданов добавил, что в связи с позицией Украины Международная федерация бокса выделила косовским спортсменам дополнительные лицензии для участия на чемпионате мира в Гамбурге. «Есть какие-то компромиссные механизмы, хотелось, чтобы международное спортивное сообщество нас услышало», — отметил глава Министерства молодежи и спорта.

Неутешительный для Украины доклад привел и Департамента Олимпиад Украины (ДОУ) под названием «Тезисы об олимпийской подготовке: Стратегия, планы, действия». «К сожалению, зимняя Олимпиада в Южной Корее прошла не так, как нам хотелось бы. Мы должны учесть все ошибки перед началом подготовки к летним Олимпийским играм, которые пройдут в 2020 году в японском Токио», — говорится докладе. «В то же время мы должны учесть ряд факторов, которые непосредственно влияют на ситуацию. Украина — не летняя страна, что явно наблюдается даже при беглом взгляде на улицу. Конец марта, а снег все еще лежит, как в Норвегии или Канаде. В стране большее время минусовая температура», — добавили в ДОУ.