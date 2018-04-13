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ОБСЕ: В ДНР затопят ядерную шахту
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ОБСЕ: В ДНР затопят ядерную шахту 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба мониторинговой миссии ОБСЕ.
Работники шахты доложили сотрудникам ОБСЕ о том, что уже 14 апреля начнется отключение насосов шахты и она вскоре будет затоплена.
Украинские представители неоднократно пугали радиоактивностью и затоплением шахт, а также их возможным затоплением.
Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что всему Донбассу грозит экологическая катастрофа из-за затопления шахт. В ОБСЕ заявляли, что на неподконтрольной Украине территории Донбасса 36 угольных шахт не подлежат эксплуатации из-за подтопления или полного затопления.
В сентябре 1979 года на шахте Юнком в Донецкой области был произведен подземный ядерный взрыв мощностью 0,3 кт в тротиловом эквиваленте. Цель взрыва — снижение напряжения в горном массиве, что в конечном счете должно было повысить безопасность отработки угольных пластов. До 1979 года на шахте Юнком была максимальная в Центральном Донбассе частота внезапных выбросов угля и газа. Точные данные о величине заряда и глубине его заложения остаются секретными.
В 2002 году как неперспективная шахта Юнком была закрыта и теперь представляет собой экологическую угрозу в случае затопления подземными водами.
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