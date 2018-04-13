Киев готовит покушения на глав ЛНР и ДНР, заявили в Луганске

ЛУГАНСК , 13 апр — РИА Новости . Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики получило информацию о подготовке Киевом диверсантов для ликвидации глав ЛНР и ДНР, сообщила журналистам руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко "Министерство государственной безопасности Луганской народной республики располагает данными о планируемых на территории народных республик Донбасса диверсионно-террористических актах и покушениях на руководителей ЛНР и ДНР", — сказала Любенко.