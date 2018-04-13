Интерпол поймал «главаря титушек», Украина требует его вернуть

«По информации, которую мы получили от наших коллег из Франции , его задержали во время проверки документов. Сработала система поиска Интерпола . Мы подавали запрос в Интерпол относительно этого человека — и он сработал. Французские коллеги задержали его — и сообщили нашим правоохранителям о задержании», — рассказал он.

Лысенко также заявил, что уже поданы все необходимые документы уже готовятся.

Он напомнил, что Саркисяна подозревают в организации и создании «титушек», которые наносили повреждения евромайдановцам в 2014 году.

«Также есть другие эпизоды, в которых он подозревается: организация взрывов и других противоправных действий, направленных на организацию опасных мероприятий для наших граждан. Мы ожидаем, что в ближайшее время этот человек будет доставлен ​​в Украину и будут проведены следственные действия в отношении него», — добавил Лысенко.

Французские правоохранители могут удерживать Саркисяна до 19 мая.