Постпред РФ поинтересовался у западных коллег в ОБСЕ о новых акциях в поддержку Савченко 

ВЕНА, 12 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг обратил внимание ОБСЕ, что западные страны никак не отреагировали на арест Надежды Савченко на Украине, хотя в 2016 году требовали освободить ее из российской тюрьмы и устраивали в ОБСЕ соответствующие акции.
"Вначале власти выслали из страны ими же приглашенного военного преступника Михаила Саакашвили. Затем арестовали участника операций по обмену удерживаемыми лицами [Владимира] Рубана. На днях пришла очередь бывшего героя Украины Надежды Савченко. А где голоса западных стран, представители которых устраивали в 2016 году в ОБСЕ флеш-мобы с призывами немедленно освободить Савченко?" — поинтересовался он.
Как отметил российский дипломат на заседании постоянного совета ОБСЕ, «нагнетая милитаристские настроения в стране в преддверии выборов, Киев взял курс на зачистку политического поля».
Савченко принимала активное участие в силовой операции на востоке Украины, в июне 2014 года ее задержали в России, а позже осудили на 22 года по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК и незаконном пересечении российско-украинской границы. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов помиловал Савченко, после чего она вернулась в Киев.
Верховная рада 22 марта поддержала прошения Генпрокуратуры о привлечении Савченко к уголовной ответственности, о ее задержании и аресте. Депутата подозревают в подготовке теракта и покушения на президента Украины, в сговоре с целью свержения конституционного строя и незаконном обороте оружия.