Киев активно препятствует наблюдению ОБСЕ с воздуха, считает Лукашевич

Выступая на заседании постсовета организации, российский дипломат призвал СММ сфокусировать наблюдение за ситуацией на линии соприкосновения и вести равномерное патрулирование по обе стороны линии соприкосновения, в том числе с беспилотников, поскольку необходима подробная информация об уроне гражданской инфраструктуре и жертвах среди мирного населения.

"Киев же активно препятствует наблюдению СММ с воздуха. Не прошло и недели с момента запуска БПЛА дальнего радиуса действия, как дроны четыре раза подверглись глушению на территории под контролем ВСУ — 4 апреля возле населенного пункта Дача, 5 апреля в Клещеевке, 8 апреля в Попасной и 9 апреля в Степановке", — заявил Лукашевич.

Он также призвал СММ плотнее взаимодействовать с Донецком Луганском во всех вопросах текущей деятельности, в том числе через представительство ополчения в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 9 тысяч человек.