Ещё
Россия запросила ОБСЕ проанализировать закон о реинтеграции Донбасса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия запросила ОБСЕ проанализировать закон о реинтеграции Донбасса 

ТАСС 2 часа назад
ВЕНА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия обратилась к ОБСЕ с просьбой проанализировать украинских закон о реинтеграции Донбасса на предмет соответствия обязательствам Киева в рамках Комплекса мер по выполнению минских соглашений. Об этом в четверг в Вене сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Мы обратились к ОБСЕ с просьбой провести при содействии СММ (Специальная мониторинговая миссия) сравнительный анализ, насколько украинский закон о так называемой реинтеграции Донбасса соответствует обязательствами Украины по минскому комплексу мер", — рассказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Лукашевич 25 января требовал от Украины разъяснить в ОБСЕ, каким образом законопроект о реинтеграции Донбасса соотносится с положениями минских соглашений об амнистии и с законом об особом статусе региона. 18 января российский постпред призывал ОБСЕ дать оценку данному документу, однако организация пока не выступала с заявлениями по этому поводу.
Поддержка со стороны Франции
Лукашевич также заявил, что Франция подключилась к военной поддержке Украины и приняла решение о продаже Киеву вертолетов двойного назначения. «Удивляет, что не так давно к военной поддержке Киева подключилась Франция. Принято решение о продаже Украине вертолетов двойного назначения. Украинские власти уже успели заявить о планах их использования», — заявил он на заседании постоянного совета ОБСЕ.
По словам дипломата, непонятно, как решение Парижа соотносится с его ролью в мирном урегулировании в рамках «нормандского формата». «Хотите потушить огонь бензином, уважаемые французские коллеги?» — задался вопросом российский постпред.
При этом Лукашевич обратил внимание, что «официальный Киев действует с поощрения и по указке спонсоров из-за океана, которые поддерживают „майданную власть“ финансами и военными поставками». «Отсюда и спешная услужливость Киева в присоединении к антироссийским санкциям США», — уверен он.
ТАСС: последние новости
Секретарь СНБО Украины считает, что ядерное разоружение страны было исторической ошибкой Порошенко рассчитывает на компромисс в переговорах по миссии ООН в Донбассе Постпред РФ поинтересовался у западных коллег в ОБСЕ о новых акциях в поддержку Савченко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы возможные цели для удара США по Сирии326
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники298
США положили глаз на Северный морской путь411
Суд изменил приговор Улюкаеву217
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии197
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение