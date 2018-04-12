Россия запросила ОБСЕ проанализировать закон о реинтеграции Донбасса

ВЕНА, 12 апреля. / ТАСС /. Россия обратилась к ОБСЕ с просьбой проанализировать украинских закон о реинтеграции Донбасса на предмет соответствия обязательствам Киева в рамках Комплекса мер по выполнению минских соглашений. Об этом в четверг в Вене сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич

"Мы обратились к ОБСЕ с просьбой провести при содействии СММ (Специальная мониторинговая миссия) сравнительный анализ, насколько украинский закон о так называемой реинтеграции Донбасса соответствует обязательствами Украины по минскому комплексу мер", — рассказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Лукашевич 25 января требовал от Украины разъяснить в ОБСЕ, каким образом законопроект о реинтеграции Донбасса соотносится с положениями минских соглашений об амнистии и с законом об особом статусе региона. 18 января российский постпред призывал ОБСЕ дать оценку данному документу, однако организация пока не выступала с заявлениями по этому поводу.

Поддержка со стороны Франции

Лукашевич также заявил, что Франция подключилась к военной поддержке Украины и приняла решение о продаже Киеву вертолетов двойного назначения. «Удивляет, что не так давно к военной поддержке Киева подключилась Франция. Принято решение о продаже Украине вертолетов двойного назначения. Украинские власти уже успели заявить о планах их использования», — заявил он на заседании постоянного совета ОБСЕ.

По словам дипломата, непонятно, как решение Парижа соотносится с его ролью в мирном урегулировании в рамках «нормандского формата». «Хотите потушить огонь бензином, уважаемые французские коллеги?» — задался вопросом российский постпред.