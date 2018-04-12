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Постпред России при ОБСЕ раскритиковал Париж за военную поддержку Киева
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Постпред России при ОБСЕ раскритиковал Париж за военную поддержку Киева 

РИА Новости 38 минут назад
ВЕНА, 12 апр — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг раскритиковал Францию за оказание военной помощи Киеву, указав, что такие действия не соответствуют роли Парижа в мирном урегулировании ситуации на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что украинское МВД рассчитывает получить для своих подразделений 55 вертолетов французского производства Airbus Helicopters.
"Удивляет, что не так давно к военной поддержке Киева подключилась Франция. Принято решение о продаже Украине вертолетов двойного назначения. Украинские власти уже успели заявить о планах их использования. Непонятно, как решение Парижа соотносится с его ролью в мирном урегулировании в рамках «нормандского формата». Хотите потушить огонь бензином?", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Госслужба по чрезвычайным ситуациям получит от Франции вертолеты, первые четыре должны поступить в этом году.
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