Постпред России при ОБСЕ раскритиковал Париж за военную поддержку Киева

Ранее сообщалось, что украинское МВД рассчитывает получить для своих подразделений 55 вертолетов французского производства Airbus Helicopters.

"Удивляет, что не так давно к военной поддержке Киева подключилась Франция. Принято решение о продаже Украине вертолетов двойного назначения. Украинские власти уже успели заявить о планах их использования. Непонятно, как решение Парижа соотносится с его ролью в мирном урегулировании в рамках «нормандского формата». Хотите потушить огонь бензином?", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.