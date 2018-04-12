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Сенатор прокомментировал решение Киева выйти из СНГ и договора с Россией
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Сенатор прокомментировал решение Киева выйти из СНГ и договора с Россией 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Решение Киева о выходе страны из СНГ, а также о приостановлении ряда положений договора о дружбе с Россией ударит по самой Украине, заявил РИА Новости в четверг замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов.
"Любое государство имеет право выхода из любого союза. По логике, Украина могла бы сделать это раньше", — сказал парламентарий.
По его мнению, выход Украины из содружества для СНГ невелика потеря. «Для Украины это окончательное расставание с тем пространством, где они хоть кому-то были нужны. Киев разворачивает страну в сторону тех, кто стоит к ним спиной и лишь иногда бросает им какие-то семечки, да и то не безвозмездно», — подчеркнул законодатель.
"Прекращение договора о дружбе с Россией станет ударом для украинского народа и экономики страны", — полагает сенатор.
По его мнению, это последствия тех событий, которые начались еще в 2014 году. Рано или поздно Украине придется все это восстанавливать, а «Порошенко и иные временщики найдут свое место на черных страницах украинской истории», сказал Климов.
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