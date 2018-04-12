Сенатор прокомментировал решение Киева выйти из СНГ и договора с Россией

"Любое государство имеет право выхода из любого союза. По логике, Украина могла бы сделать это раньше", — сказал парламентарий.

По его мнению, выход Украины из содружества для СНГ невелика потеря. «Для Украины это окончательное расставание с тем пространством, где они хоть кому-то были нужны. Киев разворачивает страну в сторону тех, кто стоит к ним спиной и лишь иногда бросает им какие-то семечки, да и то не безвозмездно», — подчеркнул законодатель.

"Прекращение договора о дружбе с Россией станет ударом для украинского народа и экономики страны", — полагает сенатор.

По его мнению, это последствия тех событий, которые начались еще в 2014 году. Рано или поздно Украине придется все это восстанавливать, а «Порошенко и иные временщики найдут свое место на черных страницах украинской истории», сказал Климов.