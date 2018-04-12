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Командира нацгвардейцев на Украине наказали за советский флаг
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Командира нацгвардейцев на Украине наказали за советский флаг 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Командира подразделения нацгвардии Украины, выведшего в феврале 2018 года своих бойцов под советскими флагами на парад по случаю дня освобождения Кривого Рога от фашистов, понизили в должности.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на национальную гвардию Украины, «по данному факту полиция начала расследование за пропаганду коммунистического режима (ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины)», передает ТАСС.
Нацгвардейцу Вячеславу Мельнику и его подчиненным может грозить до 10 лет лишения свободы. В феврале этого года на параде в честь 74-й годовщины освобождения Кривого Рога от нацистов бойцы Нацгвардии прошли по центральным улицам города под красными флагами СССР.
После принятия так называемого закона о декоммунизации по Украине прокатилась волна переименований городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Работы по переименованиям, а также сносу памятников продолжаются по сей день.
Ранее в марте киевляне проголосовали против переименования площади Льва Толстого, но задумались о переименовании улицы Маршала Жукова в Деснянском районе украинской столицы в улицу Кубанской Украины.
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