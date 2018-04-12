Легкоатлетка Левченко: хочется грудь больше, а как с ней прыгать в высоту?

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко поделилась мнением о предпочтениях легкоатлеток в плане внешности. Спортсменка призналась, что большая грудь мешала бы ей успешно выступать. Также она рассказала, что получила приглашение на съёмки от ряда глянцевых изданий.

«Думаю, оптимальный размер груди у прыгуньи в высоту не сильно большой. Любая девочка думает: блин, хочется грудь побольше. А потом я представляю, как с ними буду прыгать, если они будут болтаться передо мной. Поэтому, думаю, максимум второй. Когда у девушки большая грудь, то она и сама по себе немаленькая.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Левченко.

Меня приглашали журналы для съёмок. Была на двух фотосессиях для Vogue, но это больше спортивная тематика. Также был Pink, какие-то ещё журналы. Честно говоря, уже не все помню. Когда прибегаешь с тренировки, тебе всё равно, какой там журнал», — сказала Левченко на YouTube канале «ОТДУШИВДУШУ».

Левченко является серебряным призёром чемпионата мира 2017 года, участницей летних Олимпийских игр 2016 года.