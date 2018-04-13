Валентина Матвиенко: Украина много потеряет от выхода из СНГ

— Этот шаг явно не в интересах Украины, — заявила она. — Зачем стрелять в собственную ногу, непонятно.

Как пояснила спикер нижней палаты российского парламента , в рамках СНГ действует множество соглашений, связанных с экономическим взаимодействием стран бывшего СССР — в части зоны свободной торговли, промышленного сотрудничества. Выход Украины из СНГ будет автоматически означать прекращение действия этих соглашений, что «ухудшит положение украинского народа».

— СНГ без Украины проживет, — подчеркнула Матвиенко. — Однако если последуют конкретные юридические действия (после заявления Порошенко — «РГ»), Украина очень много потеряет.