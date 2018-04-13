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Валентина Матвиенко: Украина много потеряет от выхода из СНГ
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Валентина Матвиенко: Украина много потеряет от выхода из СНГ 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Украина многое потеряет, если решение о выходе из СНГ, обнародованное президентом страны Петром Порошенко, будет принято официально. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Санкт-Петербург, передает корреспондент «РГ».
— Этот шаг явно не в интересах Украины, — заявила она. — Зачем стрелять в собственную ногу, непонятно.
Как пояснила спикер нижней палаты российского парламента, в рамках СНГ действует множество соглашений, связанных с экономическим взаимодействием стран бывшего СССР — в части зоны свободной торговли, промышленного сотрудничества. Выход Украины из СНГ будет автоматически означать прекращение действия этих соглашений, что «ухудшит положение украинского народа».
— СНГ без Украины проживет, — подчеркнула Матвиенко. — Однако если последуют конкретные юридические действия (после заявления Порошенко — «РГ»), Украина очень много потеряет.
Напомним, накануне стало известно, что президент Украины Петр Порошенко выс казал пожелание «вместе с правительством подготовить предложения об официальном прекращении участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске».
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