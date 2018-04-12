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Экипаж судна «Норд» вызвали на допрос в СБУ
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Экипаж судна «Норд» вызвали на допрос в СБУ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: planet-today.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Экипаж арестованного украинскими пограничниками судна «Норд» находится на допросе в СБУ, сообщил РИА Новости адвокат Александр Руденко.
"Экипаж вызван на допрос в СБУ. Сейчас идут допросы их как свидетелей", — сказал Руденко.
Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд». На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").
Капитану судна инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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