Порошенко хочет убрать военное сотрудничество из договора о дружбе с РФ

Накануне Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что поддерживает инициативу президента.

"После принятия закона о реинтеграции Донбасса появился официальный термин в украинском законодательстве и в международных документах — «российская агрессия». И в связи с агрессией Украина имеет право приостановить и нормы о стратегическом партнерстве, и нормы по военному сотрудничеству, и нормы по военно-техническому сотрудничеству, и много других норм, которые не в интересах Украины", — заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Он также заявил, что положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.

"Твердо остаются нормы о суверенитете, территориальной целостности и независимости Украины, о международно признанных границах, которые зафиксированы в этом договоре. То, что на сегодня обязательно работает на нас, останется. Эта модель в ближайшее время будет предложена мною Верховной раде", — добавил Порошенко.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором», так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления». Договор был подписан на десятилетний срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.