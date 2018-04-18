Договор о дружбе Украины с Россией: здесь играем, здесь рыбу заворачиваем — РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко имеет обыкновение примерно раз в неделю объявлять об окончательном разрыве всех отношений с Россией . Это обставляется с большим драматическим пафосом, но выглядит черной комедией — как если бы украинцы внезапно стали заложниками Дня сурка и никак не могли выйти из закольцованного плена президентских фантазий.

Последнее обострение окончательного разрыва происходит прямо сейчас. Сначала возбудилась хроническая тема Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, который нужно окончательно/частично разорвать/сохранить, и сразу, чтобы два раза не вставать, в Киеве приступили к дискуссии о срочной денонсации договоров с СНГ.

Очевидно, что пароксизм окончательного разрыва прямо связан с международным кризисом, в котором США , куратор украинской власти, ведут себя максимально агрессивно и провокационно. Это как бы дает право и его младшему вассалу проявить задиристость — ведь в истории с бомбардировками Сирии не было другой страны, более страстно выражавшей полную поддержку действиям коллективного Запада, чем Украина.

Нападение США на суверенное государство вызвало прилив восторга у украинской власти, пожалуй, даже превышающий по масштабу ликование в связи с высылкой российских дипломатов. Тогда Украина мгновенно объявила абсолютно всех высланных персонами нон грата и на своей территории. Этот бессмысленный, но символический шаг, конечно, еще раз продемонстрировал тот очевидный факт, что Украина не просто вассал Запада, но восторженный, инициативный и услужливый до полной потери лица вассал.

В дни же сирийского кризиса антироссийская риторика всегда запальчивого президента Порошенко приобрела совсем уж непристойные черты — он обратился к президенту Путину в исключительно развязной манере, на «ты», с традиционным списком требований и ультиматумов. Так босяковатый подросток, желающий получить приглашение на банкет больших мафиози хотя бы и в роли официанта, задирается с противником хозяев в расчете на их одобрение. Эти импровизации Петра Алексеевича, наводящие на мысль о неполной адекватности говорящего, можно было бы оставить без внимания, если бы в те же дни, как было сказано выше, вновь не возбудилась тема продления или денонсации Большого договора с Российской Федерацией.

До начала октября украинской власти необходимо принять принципиальное решение — возобновлять ли действие договора или порвать с «агрессором» окончательно.

Эта дилемма только на первый взгляд кажется дикой — после всех недружественных актов Украины по отношению к России, на фоне русофобской истерии, которая буквально затапливает все публичное пространство страны от властных кабинетов до социальных сетей, — какая такая дружба? Логика и приличия требуют немедленного разрыва абсолютно всех ниточек, по сей день соединяющих страны. Тем более что недавно премьер-министр Гройсман объявил о расторжении экономического сотрудничества с Россией.

Но нет. Украинские политики живо обсуждают, как именно нужно подписывать новый договор — в излюбленном формате «здесь играем, здесь рыбу заворачиваем». Такова уж гибридная природа нового украинского мышления.

Пока радикалы требуют порвать в клочья все и окончательно, что хотя бы выглядит логично и последовательно, команда Петра Алексеевича ведет дискуссию по поводу того, что в договоре нужно вычеркнуть, а что все же оставить. Ибо полностью отказаться от него нельзя, чтобы, как изящно выражаются незалежные политические мыслители, «мы могли на его основе предъявлять претензии России, а иначе она сорвется с крючка».

Интересно, что сама Россия при этом выносится за скобки — как если бы ее мнение о содержании документа не имело бы ровным счетом никакого значения.

О чем же идет речь в так называемом Большом договоре? Этот документ утверждает принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Ясно, что уже первый пункт, а именно принцип стратегического партнерства, долго и упорно подвергавшийся пересмотру украинской стороной, сегодня фактически отменен. Россия официально — в документах и законах — отныне называется стратегическим противником и агрессором. Украинские политики самого высокого ранга при каждом удобном случае объявляют о том, что Украина готова буквально собственными костьми защитить Запад от российской террористической угрозы. Прямо в эти дни, будучи на смотринах в Вашингтоне, украинский министр внутренних дел Аваков повторил все претензии Запада к России (кибератаки, вмешательство в выборы, применение химического оружия в Солсбери и Сирии), умножив посылы красочным вассальным восторгом. Таким образом, положения о стратегическом партнерстве фактически можно считать ничтожными.

Далее. Согласно договору, обе страны гарантируют гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим собственным гражданам. Выполняется ли этот пункт? Вопрос риторический. Достаточно посмотреть огромные черные списки невъездных российских граждан, ознакомиться с содержанием сайта «Миротворец», почитать переможные отчеты украинских активистов о том, как они в очередной раз кошмарили представителей российского бизнеса на Украине или простых граждан, говорящих по-русски. Новый закон о реинтеграции Донбасса весь пронизан ненавистью к русским. Наконец, одна из топовых тем всего украинского общественно-политического дискурса — коллаборационизм, за который планируется наказывать максимально жестко не только жителей Донбасса, но и любого гражданина Украины, минимально замеченного в симпатиях к России.

И вот на днях Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных частей Большого договора — по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству Договора о дружбе с Россией. Тему личного собственного плодотворного делового сотрудничества с Россией (недавно украинские СМИ сообщили о том, что еще один бизнес-проект президента начал работу на российской территории) с отчислениями налогов в бюджет «агрессора» Порошенко традиционно обошел.

Вскоре с разъяснениями выступила замглавы президентской фракции в Верховной раде Ирина Луценко . Нельзя, говорит, полностью разрывать Большой договор — и у нас на это пять причин. Одна из них до умиления хороша, настолько хороша, что ее хочется процитировать без комментариев. Касается она раздела о поддержке и признании языков меньшинств. «Этот раздел договора обязательно должен остаться. Ведь следствием, если мы разорвем этот раздел договора, будут дальнейшие притеснения украинского населения в России, украиноязычного и украинского населения в Крыму и так далее», — сказала Луценко. К тому же при наличии договора можно подавать на Россию в международные суды, уверены украинские политики, чтобы требовать и наказывать, наказывать и требовать…

Хочет ли Петр Алексеевич внести в закон известные привилегии для украинской стороны — разрешение стоять под стрелой, прислоняться к автоматически открывающимся дверям в метро, переходить дорогу на красный свет или, скажем, право захватывать корабли под российским флагом — бог весть. Но сам факт отважных односторонних импровизаций, в которых мнение России не учитывается по умолчанию, несомненно, впечатляет.

Еще более интересен подход украинских политиков к объявленному Порошенко формальному выходу из СНГ, в котором Украина и так практически не участвует. Здесь тоже есть нюансы, и их традиционно толкует Ирина Луценко. По ее словам, денонсировать договоры со странами СНГ, конечно, нужно, но снова частями, оставив в силе признание дипломов, транзит и трудоустройство. Ключевым здесь является, разумеется, священный транзит агрессорского газа, с требованием сохранения которого Украина выносит мозг всему Евросоюзу

Такая политическая шизофрения на Украине стала единственным форматом существования и окончательно утвердилась после «революции достоинства», которая полностью уничтожила само понятие достоинства, а с ним и остатки суверенитета огромной европейской страны. В этом психозе ее заботливо поддерживают кураторы, которым нет никакого дела до благополучия пациента, лишь бы он выполнял главную и единственную задачу — язвить северного соседа.

Впрочем, скорее всего, суетливая возня с отменами договоров рассчитана исключительно на внутреннее потребление. Активисты нацистского толка вечно раздражены недостаточно, по их мнению, жесткой позицией Украины по отношению к России, и Порошенко снова бросает им кость, которую они увлеченно обгладывают. «Я думаю, здесь речь не идет о реальном подписании или денонсации договоров, — говорит известный украинский политолог, глава фонда „Украинская политика“ Константин Бондаренко . — Не Украине решать, с кем и когда ей что-то принципиальное подписывать. Она просто в нужное время получит соответствующие инструкции от кураторов. Президент Трамп известит о своих решениях».

Петербурге и А тем временем вся пропагандистская машина Украины, которую возглавляет администрация президента , армия интернет-ботов и пара официально принадлежащих Порошенко телеканалов, последовательно разжигает в обществе ненависть к русским. Народные депутаты, члены их семей ведут собственные блоги, тексты которых заставляют завистливо бледнеть даже членов Вильнюсского форума российской оппозиции. Скажем, некто Дмытро Корчинский, известный нацист и провокатор, грезит о мусульманских повстанцах в Рязани Подмосковье , которых вскоре станет травить химическим оружием кремлевский режим. И тогда склады с этим оружием первыми разбомбят именно украинские ракеты. Это, говорит, для украинцев дело чести. Спич Корчинского собирает тысячи лайков и перепостов в социальных сетях.

Напомним, Договор о дружбе на сегодняшний день все еще действует в полном объеме…

Нюра Н. Берг

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