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Бывший генерал ВСУ: Порошенко руководствуется решениями США
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Бывший генерал ВСУ: Порошенко руководствуется решениями США 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Бывший замглава Генштаба ВСУ Юрий Думанский рассказал журналистам, что в вопросах решения конфликта в Донбассе, Киев прислушивается к мнению США, передает РИА Новости.
По его словам, президент Петр Порошенко согласовывает действия с уполномоченным США по Украине. Генерал рассказал, что «за нас решает третий внешний игрок», который ведет переговоры, а после принимаются «согласованные с США меры».
В апреле 2014 году Киев начал военную операцию, направленную против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Международным сообществом были предприняты меры по мирному урегулированию, но сообщения об обстрелах продолжают поступать до сих пор. Недавно украинский парламент принял закон о реинтеграции Донбасса. Сейчас обсуждается отправка в Донбасс миротворческой миссии.
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