Бывший генерал ВСУ: Порошенко руководствуется решениями США

По его словам, президент Петр Порошенко согласовывает действия с уполномоченным США по Украине . Генерал рассказал, что «за нас решает третий внешний игрок», который ведет переговоры, а после принимаются «согласованные с США меры».

В апреле 2014 году Киев начал военную операцию, направленную против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Международным сообществом были предприняты меры по мирному урегулированию, но сообщения об обстрелах продолжают поступать до сих пор. Недавно украинский парламент принял закон о реинтеграции Донбасса. Сейчас обсуждается отправка в Донбасс миротворческой миссии.

Феникс из котла. Как разрушали и возрождали Дебальцево

АиФ.ru рассказывает историю небольшого городка ДНР Дебальцево, разрушенного едва ли не до основания и возрожденного вновь. Подробнее.