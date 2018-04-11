Бортник: Визит Порошенко в Берлин стал одним из самых провальных 

На совместном брифинге в Берлине глава правительства Германии призвала учитывать политический компонент при строительстве второй ветки газопровода «Северный поток», то есть сохранить поставки российского газа в Европу по украинскому маршруту. В свою очередь, украинский лидер несколько раз поблагодарил немецкую сторону за непризнание результатов выборов президента РФ в Крыму, введение санкций против Москвы и солидарность в вопросе миротворческой миссии в Донбассе.
«Договорились договариваться дальше. Договорились собраться ещё и с лидером Франции Макроном, возможно в мае. И это, пожалуй, единственная договорённость, которая касается этого вопроса. Более того, Меркель в своих заявлениях была достаточно осторожна: какой-либо достаточно агрессивной риторики, резко осуждающих заявлений в отношении России и сепаратистов на Донбассе тоже не прозвучало. Мне кажется, что это один из наиболее пустых и провальных визитов президента в Германию за последние четыре года», — сказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью РИА Новости Украина.
Политолог отметил различия в подходе Киева и Брюсселя к вопросу о миротворческой операции в Донбассе: если европейцы склоняются к автономизации региона и абсолютной амнистии, то украинцы — к капитуляции народных республик с последующим наказанием ополченцев и восстановлением контроля над Донбассом таким образом. Он считает, что о введении «голубых касок» можно будет говорить не раньше 2020 года, то есть после очередных выборов на Украине.
«Представить себе, что нынешний парламент, даже реализуя введение миротворцев по украинскому сценарию, примет закон об амнистии и разрешит выборы в Донецке и Луганске, просто невозможно. Поэтому только новый парламент, новый президент, или новый старый президент с новым уровнем доверия. Тогда у них появится окно для реализации этих соглашений, до того времени будет просто игра и просто танцы с серьёзными повышающимися рисками эскалации на фоне эскалации отношений между Россией и США», — заявил Бортник.
Ранее источник издания «Коммерсантъ» сообщил о предстоящем германо-франко-украинском саммите, посвящённом миротворческой миссии ООН в Донбассе, который должен пройти в немецком городе Ахен. Меркель объяснила, что 10 мая пройдёт церемония вручения Международной премии имени Карла Великого за 2018 год президенту Франции Эмманюэлю Макрону, а Пётр Порошенко тоже будет находиться там, поэтому возможно проведение короткой встречи. При этом она заверила, что ни о каких переговорах в формате «нормандской тройки» речь не идёт.