Координатор «Евровидения» выразил надежду, что конкурс не будет политическим

"Я надеюсь, что речь будет идти о музыке, об исполнителях, о песнях. Но мы не знаем, что к тому времени может произойти… Вы знаете, какова сейчас политическая обстановка в мире", — заявил Шрайбер.

Он также полагает, что «тех дискуссий, которые были у нас в последнее время, в этом году не будет».