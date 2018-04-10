Координатор «Евровидения» выразил надежду, что конкурс не будет политическим 

Координатор «Евровидения» из Германии Томас Шрайбер выразил надежду на то, что конкурс в 2018 году будет музыкальным, а не политическим, сообщают "Аргументы недели".
"Я надеюсь, что речь будет идти о музыке, об исполнителях, о песнях. Но мы не знаем, что к тому времени может произойти… Вы знаете, какова сейчас политическая обстановка в мире", — заявил Шрайбер.
Он также полагает, что «тех дискуссий, которые были у нас в последнее время, в этом году не будет».
"Евровидение-2018" пройдет в Португалии. От России на нем будет участвовать Юлия Самойлова. Годом ранее она не смогла принять участие в конкурсе, так как ее не пустили на территорию Украины.