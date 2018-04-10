Климкин назвал условия встречи «норманской четверки»

Климкин назвал условия для встречи глав МИД «норманской четверки»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча в "нормандском формате" на уровне глав МИД состоится, если "будет хотя бы небольшой шанс на успех".

Проведение министерской встречи в "нормандском формате" по украинскому урегулированию на полях конференции по безопасности в Мюнхене планировалось в феврале, однако встреча так и не состоялась. Позднее Климкин заявлял, что главы МИД "нормандской четверки" договорились провести встречу в ближайшее время.

​"Соберемся в нормандском формате на уровне министров (в ближайшее время — ред.), если будет хотя бы небольшой шанс на успех", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter по итогам переговоров с немецким коллегой Гайко Маасом.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.