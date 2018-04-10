Россия возвращается к проекту «Бессарабия»

После провала плана в 2015 году в Кремле возникли разборки между двумя кланами, которые занимались этим вопросом. И вот спустя три года, по данным разведки, Москва вновь возвращается к своему замыслу.

СБУ заявили, что Кремль пытается реанимировать проект «Бессарабия», который был сорван в 2015 году. По данным украинских спецслужб, в 2014 году РФ готовила сценарии по созданию «народных республик» по примеру «ДНР/ЛНР» в ряде украинских областей (в частности Харьковской, Херсонской, Николаевской). При этом ситуацию в Одесской области в ведомстве тогда оценивали «как катастрофическую». По словам главы СБУ Василия Грицака, « Украина была на пороге второго фронта, когда россияне были готовы войти с Приднестровья в Одесскую область под видом «ополчения».

Что за группировка?

«Бессарабская народная республика» — сепаратистская группировка, которая действовала в 2014-2015 годах. Ее конечной целью было антиконституционное провозглашение искусственного образования — так называемой «Бессарабии». Имела четкую иерархическую систему командования и управления (и даже герб), которая должна была заработать в обособленных от Украины районах Одесской области.

Каким был план?

Румынии. Сепаратистский мятеж был запланирован на апрель 2015 года. Первым этапом должен был стать конгресс по провозглашению «Бессарабской республики», после этого диверсанты планировали подорвать два моста — в Затоке и в селе Маяки, а также захватить перешеек на границе с Приднестровьем. В девять «отрезанных» районов (Арцизский, Белгород-Днестровский, Болградский, Саратский, Тарутинский, Татарбунарский, Ренийский, Килийский и Измаильский) под видом «ополченцев» («зеленых человечков») из Гагаузии и Приднестровья должны были зайти российские войска. На фоне дестабилизации ситуации (в частности путем убийств известных одесских политиков и проукраинских общественных деятелей, среди которых нардеп от БПП Алексей Гончаренко ), кроме отделения Бессарабии, в областном центре планировался захват админзданий и, наконец, провозглашение «Одесской народной республики». После этого должно было начаться расшатывание ситуации в Молдавии

Какова цель?

По оценке силовых ведомств, проект отделения Бессарабии от Украины рассматривался в Кремле как вероятный канал по воссоединению общей границей «ЛНР/ДНР», Крыма и Приднестровья. Захват части Одесской области открыл бы российским войскам в Приднестровье путь к переброске оружия (в частности танков, «Градов», «Ураганов») в Крым. В целом в СБУ убеждены, что проект «Бессарабия» должен был подорвать ситуацию на юге Украины и распространить через Молдавию войну и терроризм в Европейский Союз

Ликвидация группировки

В первый день спецоперации по разоблачению сепаратистов, 8 апреля 2015 года, СБУ задержала более 30 человек, в основном — членов пророссийской организации «православное казачество». Во время обысков были изъяты документы, гранаты, взрывчатка, автоматы. Сообщалось, что задержанные действовали в интересах РФ и выполняли задачи представителей «ДНР/ЛНР». Группа планировала подрыв мостов и убийство политиков. Вскоре прошли второй и третий этапы «чистки».

29 апреля в СБУ сообщили о задержании 20 человек, которые готовили провозглашение так называемой «Бессарабии». Отмечалось, что группа среди других задач осуществляла идеологическую поддержку ранее задержанных «православных казаков». СБУ изъяла электронную переписку с координаторами в РФ и АР Крым, агитационные материалы, компьютерную технику, банковские карты для финансирования незаконных сепаратистских акций, значительное количество наличных. Также были обнаружены типографии, где незаконно изготавливались сепаратистские агитки, изъята компьютерная и оргтехника, на которой изготавливались эти материалы. Среди задержанных оказались 12 активистов «Куликового поля». В июне 2015 года в СБУ заявили, что террористической организации под названием «Народная рада Бессарабии» больше не существует, все ее фигуранты задержаны.

Кто за этим стоял?

По данным СБУ, куратором проекта «Бессарабия» был главный советник управления президента России по делам СНГ, первый заместитель помощника президента РФ Суркова Инал Ардзинба (он же сын Бату Ардзинбы, который воевал против Грузии Абхазии ). В конце 2015 года Ардзинба был объявлен в международный розыск. СБУ заочно обвинила его в подготовке посягательства на территориальную целостность Украины, а также участии в террористической организации «ДНР». Основными главарями группировки оказались Елена Глищинская Виталий Диденко и Артем Бузила. Глищинская руководила телеканалом «Новая волна» в Одессе. За указаниями и инструкциями она ездила непосредственно в Москву. Ее задержали 29 апреля 2015 года, обвинив в госизмене.

Находясь в СИЗО , она забеременела и 27 апреля 2017 года родила ребенка. 13 июня суд заменил ей меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Диденко — активный участник одесского антимайдана и главный редактор издания «Инфоцентр». Его задержали вместе с Глищинской и обвинили в финансировании сепаратистских движений и организации «БНР». Он пошел на сотрудничество со следствием и признал вину. 7 сентября 2015 года его приговорили к трем годам ограничения свободы. 14 июня 2016 года его помиловал президент Украины. Артем Бузила — редактор издания «Насправді». За посягательство на территориальную целостность Украины (содействие созданию «БНР») его арестовали на четыре года, однако через год он вышел на свободу по «закону Савченко» и сразу покинул территорию Украины.

Обмен сепаратистов и «русский интерес»

Глищинскую и Диденко 14 июня 2016 года обменяли на осужденных в России украинцев Геннадия Афанасьева Юрия Солошенко . Интересно, что изначально Афанасьева и Солошенко собирались обменять на граждан РФ, фигурантов дела о событиях в Одессе 2 мая 2014 года Евгения Мефедова и Маскима Сакаулова, однако российская сторона отдала предпочтение двум украинским сепаратистам. По мнению Грицака, Россия была заинтересована в Глищинской и Диденко, чтобы они смогли рассказать подробности задержания украинскими спецслужбами, свои контакты с ними и почему в целом проект провалился. В СБУ расценили это как намерение РФ «проанализировать недостатки на будущее».

Чем все закончилось?

Итак, в СБУ в 2016 году констатировали, что проект «Бессарабия» провалился и гибридная война на юго-западе Украины с выходом на Европу не началась. По данным разведки, так называемая «группа ФСБ в московской верхушке» обвинила в этом группу Суркова-Ардзинбы, что вызвало серьезные споры в Кремле (касательно распределения сфер влияния). Теперь, спустя три года, по данным СБУ, Москва вернулась к этому вопросу, и в Одесской области и Молдавии снова планируется расшатывание ситуации. Грицак также сообщил, что в самопровозглашенной Республике Приднестровья вблизи Тирасполя восстановлена взлетно-посадочная полоса на аэродроме недалеко от Рыбницы, которая способна принимать все типы самолетов. «Для нас это тоже намек», — резюмировал глава СБУ.