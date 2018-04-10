Россия предлагает исключить из повестки ЮНЕСКО политизированные вопросы

"Концентрация усилий также предполагает освобождение ЮНЕСКО от деятельности, противоречащей ее мандату. Необходимо исключить из повестки дня политизированные вопросы, которые заведомо не могут быть решены в ее рамках и должны рассматриваться на других площадках системы ООН", — сказал Кузнецов, выступая на заседании 204 сессии исполнительного совета организации.

Вместе с тем он подчеркнул, ЮНЕСКО не может самоустраняться от ситуаций, когда речь идет о грубых нарушениях ее принципов и ценностей. «Имею в виду Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования, положения которой грубо нарушены в связи с принятием Украиной закона „Об образовании“ и отменой закона „Об основах государственной языковой политики“, а также изменением положений закона об образовании в Латвии », — отметил Кузнецов.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.