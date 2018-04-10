«Вытащить из СИЗО сложнее». Когда капитан «Норда» окажется на свободе?

Капитана российского судна «Норд» обещают отпустить под залог до конца вторника, 10 апреля. Но у него есть обязательство каждый понедельник являться на допрос к следователю Службы безопасности Украины , сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик . Что касается экипажа судна, по данным украинской стороны, их допрашивают как свидетелей в СБУ в рамках уголовного производства в отношении капитана, после чего их тоже отпустят.

По словам Тихончик, пока капитан «Норда» Владимир Горбенко еще находится в изоляторе временного содержания в Херсоне . Как только сумма внесенного за него залога поступит на казначейский счет, его отпустят.

Российская сторона напоминает, что залог за капитана «Норда» внесли еще 6 апреля, и озвучивает другие данные о местонахождении капитана Горбенко. Согласно им, его перевели из изолятора временного содержания Херсона в следственный изолятор , сообщила Business FM пресс-секретарь Рыболовецкого колхоза имени Первого мая Анна Шевелева.

Анна Шевелева пресс-секретарь Рыболовецкого колхоза имени Первого мая «В 8:30 утра адвокаты капитана Горбенко были рядом с администрацией судебного управления Украины , чтобы получить документы, которые позволили бы отпустить капитана на свободу и не находиться ему в СИЗО до 31 мая. Но, к большому сожалению, руководства на месте не оказалось по причине того, что накануне у него был день рождения. Была подключена к решению вопроса уполномоченная по правам человека, но ситуацию это не изменило, и только в 11:40 наши адвокаты получили эти документы на руки, и сейчас они направились в СИЗО, чтобы предъявить документы и потребовать от властей Украины, чтобы Владимир Николаевич Горбенко, капитан рыболовецкого судна „Норд“, был отпущен на свободу. Да, ребята признаются, что вытащить из СИЗО сложнее, чем из ИВС, но мы желаем им успеха и удачи и надеемся, что все получится».

Погранслужба Украины задержала в Азовском море сейнер «Норд» под флагом России с десятью членами экипажа на борту 25 марта. Капитану судна Владимиру Горбенко вменяют нарушение порядка пересечения границы оккупированной территории Украины с целью нанесения вреда интересам страны. Ему может грозить реальный срок. Остальным членам экипажа вменяется незаконное пересечение границы, санкция — штраф.

В ночь на 9 апреля украинские пограничники не выпустили команду «Норда» на дипавтомобилях в Крым, мотивировав это отсутствием необходимых документов. По мнению Госпогранслужбы, жители Крыма должны предъявлять украинские паспорта, а не российские.