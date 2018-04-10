Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо

Известный украинский кинорежиссер Владимир Тихий заявил, что запрет российского телепродукта на территории Украины уже ударил по кошельку производителя. Он подчеркнул, что убытки на текущий момент стали довольно серьезными.

Владимир Тихий считает, что в целом запрет мало эффективен. По факту, все желающие смотрят российские сериалы и фильмы абсолютно спокойно. Молодежь пользуется интернетом, а пожилому человеку родственники могут поставить спутниковую антенну, после чего появляется возможность «с утра до вечера смотреть все, что показывают на российских каналах», убежден режиссер.

Однако, по словам украинского деятеля искусства, есть определенные экономические последствия для российских представителей кинематографа, передает «Обозреватель». «Как только запретили российский медийный продукт в Украине, это стало ощутимым ударом для отечественного кино-медиарынка, они до 20-30% прибыли сразу потеряли. Это серьезно», — сказал Тихий.

По словам режиссера, у украинского кино сейчас появился реальный шанс, как и у остальных граждан. «Я не могу сейчас говорить за всех, но украинцы вдруг начали чувствовать себя гордо. Гордиться тем, что они украинцы. С началом Майдана наши проснулись повсюду, все украинские сообщества, которые давно эмигрировали и уже получили гражданство», — подчеркнул режиссер.