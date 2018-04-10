Жебривский думает, что Украина сможет выплачивать пенсии жителям Донбасса через Красный Крест

Об этом глава Донецкой области Павел Жебривский

«Если Красный Крест возьмет обязательство…и будет видеть, кому платит, то украинское правительство , я думаю, не будет возражать. Пока что механизмов, как без идентификации производить выплаты, мы не смогли отработать ни с донорами, ни с кем», — говорит Жебривский.

По его словам, пенсионерам с оккупированного Донбасса приходится регулярно пересекать линию фронта, чтобы проходить обязательную идентификацию в «Ощадбанке» и не потерять украинскую пенсию.

«Среди 3,3 миллионов пенсионеров — внутренне перемещенных лиц, которые зарегистрированы у нас — где-то 200-250 тысяч, по нашим данным, постоянно проживают на подконтрольной Украине территории. Другие — нет. Больше всего они жалуются на то, что должны приезжать, чтобы проходить идентификацию. Но как по-другому? На той территории украинских банков нет», — рассказал Жебривский.

Он также подчеркнул, что особенно критическая ситуация для людей с особыми потребностями, которые в Донецке или Снежном прикованы к постели и не могут приехать на контролируемую территорию.