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Жебривский думает, что Украина сможет выплачивать пенсии жителям Донбасса через Красный Крест
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Жебривский думает, что Украина сможет выплачивать пенсии жителям Донбасса через Красный Крест 

Украина.ру 10 апреля 2018
Фото: Украина.ру
Об этом глава Донецкой области Павел Жебривский.
«Если Красный Крест возьмет обязательство…и будет видеть, кому платит, то украинское правительство, я думаю, не будет возражать. Пока что механизмов, как без идентификации производить выплаты, мы не смогли отработать ни с донорами, ни с кем», — говорит Жебривский.
По его словам, пенсионерам с оккупированного Донбасса приходится регулярно пересекать линию фронта, чтобы проходить обязательную идентификацию в «Ощадбанке» и не потерять украинскую пенсию.
«Среди 3,3 миллионов пенсионеров — внутренне перемещенных лиц, которые зарегистрированы у нас — где-то 200-250 тысяч, по нашим данным, постоянно проживают на подконтрольной Украине территории. Другие — нет. Больше всего они жалуются на то, что должны приезжать, чтобы проходить идентификацию. Но как по-другому? На той территории украинских банков нет», — рассказал Жебривский.
Он также подчеркнул, что особенно критическая ситуация для людей с особыми потребностями, которые в Донецке или Снежном прикованы к постели и не могут приехать на контролируемую территорию.
Еще в 2015 году гаранты Минских соглашений в лице Франции и Германии заявили, что готовы помочь с восстановлением банковской системы на территории Донбасса, однако до сих пор она так и не налажена.
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