СМИ Украины: от Кремля ничего хорошего не ждут

Следует ожидать скорого прогресса в расследовании дела об отравлении Скрипаля. Конечно, Кремль и дальше может стоять на своем: не хранил, не предоставлял, родственников за границей не имею. У России нет альтернативы давлению Запада. И потом, от Кремля уже ничего хорошего не ждут. Дальнейшие жесткие заявления приведут только к большей изоляции, говорится в материале «Нового времени» (07.04). Процесс однозначно пошел, и я думаю, что именно так нужно трактовать события в Солсбери: пути назад больше нет. И те люди, которые хотели, чтобы Путин был полностью зависим от силовиков и не имел даже иллюзий хоть как-то вернуться к нормальным отношениям с Западом, должны испытывать некую удовлетворенность. Ведь ближайшие года два Путина уже никуда и ни в каком виде не примут — даже если он возьмется изображать из себя голубя.

Тони Блэром и История с отравлением Сергея Скрипаля закончится, скорее всего, тем же, чем история с премьер-министром Великобритании Ираком . Напомню, Блэр обманул людей относительно наличия химического оружия в Ираке, из-за которого погибли пару сотен английских солдат и несколько сотен тысяч иракцев. Потом он извинился за свою ложь, обвинив представителей спецслужб в намеренном дезориентировании. Скорее всего, именно так спустя время поступит и Тереза Мэй , которая будет извиняться и обвинять во всем спецслужбы, убежден обозреваетль «Корреспондента» (06.04). Поскольку других логичных объяснений этого происшествия не было, а надо было дать жесткий ответ, руководство Великобритании, подхватило заявление спецслужб и воспользовалось этим. Любому вменяемому человеку понятно то, что в данном случае была организована провокация против России. Ведь у россиян не было ни интереса, ни мотива отравлять Скрипаля.

В мировой следственной практике состоялось важное импортозамещение: на смену некачественному испанскому диспетчеру Карлосу пришел опытный уральский радиолюбитель Валентин , раскрывающий заговоры украинских спецслужб с помощью энтузиазма и инопланетных технологий. Конечно, в России это зловещее преступление уже не раскрыл только ленивый, но Валентин Дегтерев — радиолюбитель, а это дорогого стоит. К радиолюбителям на Руси относились с робким почтением. Валентин нашел в интернете секретное видео, на котором вслед за Скрипалем за полчаса до отравления проследовала блондинка в маске, скрывающей шею. Кто же была эта роковая автоматчица? Несложный поиск по «Фейсбуку» вывел радиолюбителя Валентина на след «абсолютно идентичной блондинки», которая работала, опа, в Министерстве обороны Украины . Покушение, таким образом, было совершено по инициативе Украины, откуда блондинка и привезла «Новичок», иронизирует автор УНИАН (02.04).

Комментируя решение Вашингтона о введении новых антироссийских санкций, эксперт «Обозревателя» (08.04) высказал мнение, что у США есть прекрасная возможность объявить эти 1,2 триллиона долларов — деньгами, добытыми преступным путем. Есть законодательства обеих стран, не надо ничего придумывать, не надо вводить новые санкции, а просто использовать его. Эти средства должны быть заморожены, конфискованы. Необходимо политическое заявление о том, что это деньги русского народа. Дескать, мы понимаем, что они должны быть возвращены, но, конечно, мы не можем их возвратить тем же преступникам, которые стоят во главе этого государства. При этом российское правительство , которое проведет люстрацию всех элит, причастных к этим преступлениям, получит в распоряжение русского народа эти громадные средства. Такой шаг западных правительств, резонирующий с чаяниями 90% российского населения, был бы очень позитивен.

25 марта украинские пограничники задержали российский рыболовецкий траулер «Норд» в Азовском море. В результате проведения ряда проверок выяснилось, что судно приписано к Крыму , после чего, 30 марта, оно было арестовано и отправлено в украинский порт Бердянск . Данное событие вызвало бурю негативных эмоций у российских властей, отмечает «Корреспондент» (04.04). Но неужели наша «верхушка» перешла от слов к делу? Отчаявшись вернуть территорию полуострова целиком, они решили вернуть ее по частям. Начали они с «русских» украинцев. Только зачем их в тюрьму то сажать и штрафы с них брать? Исподтишка арестовали российское судно, забрали у экипажа российские паспорта, выдали наши… и вперед, пусть живут себе на Родине припеваючи. Так что добро пожаловать! А насчет реакции России можно не переживать. Путин грозит ввести в акваторию Азовского моря корабли Черноморского флота для охраны своих рыболовецких судов. Только он забыл, что наше море мелковато для таких махин, следовательно, это невозможно.

Командование Черноморского флота, включая морскую авиацию, рассматривает вопрос постоянного присутствия в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна «Норд» из Крыма, информирует телеканал «112» (03.04). «Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских суден, но и формирования настоящего государственного пиратства», — сказал источник. В свою очередь «вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте РФ» Георгий Мурадов подчеркнул, что МИД РФ предпринимает меры в ответ на задержание российского судна Украиной.

Россия будет устраивать провокации в Азовском и Черном морях, чтобы доказать всему миру «законность» аннексии Крыма. То же самое касается и незаконного строительства Керченского моста. Украина при этом должна реагировать адекватно и уже готова дать отпор в случае атаки войск Владимира Путина с моря. Об этом «Апострофу» (06.04) рассказал координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук , комментируя задержание в украинских территориальных водах Азовского моря шедшего под российским флагом судна «Норд» с оккупированного полуострова. «Заявление российской стороны о том, что они будут вводить силы Черноморского флота в Азовское море с тем, чтобы сопровождать свои суда — это как раз и есть их заявления о готовящихся провокациях, заявил политик. — Если российские суда будут нарушать территориальные воды Украины, — а они их будут нарушать, это 100-процентная гарантия — и при этом они будут сопровождаться военными силами российского флота, теми же боевыми катерами, поскольку в Азовском море особо не развернешься, то это уже будет похоже на произвол со стороны России. То же самое можно сказать и про Черное море».

Общественная организация «Добровольческое движение ОУН» (запрещенная в России организация — прим. ред.) готова использовать методы партизанской войны в оккупированном Крыму. «Это война. Методы партизанской войны не изменились со времен Первой и Второй мировой войны, мы готовы их использовать, и мы их уже использовали — мы были на фронте, — заявил „Обозревателю“ (06.04) руководитель этой организации Николай Коханивский . — У нас нет глобальных возможностей — чтобы организовывать теракты на территории оккупированного Крыма, нам нужно пересечь границу. Но атаки на российское посольство не прекратятся… Мы не исключаем вариант того, что российские учреждения мы будем атаковать не только на территории Украины… Война включает в себя подрывы железнодорожных путей, снос электрических опор противника. Например, если есть какая-то дорога с материка в Крым, почему бы там не организовать какой-то подрыв? Вы хотите, чтобы во время войны мы выходили с плакатами: „Оккупанты, прочь!“ или „Нет Крымскому мосту“? Это же глупость. Политическими методами борьбы пусть занимается президент».

Кроме того, Коханивский заявил, что после прихода к власти на Украине националистов Крым будет отвоеван, а сам полуостров превратится «украинско-крымско-татарский край». «Украинские танки, украинская артиллерия, украинские самолеты заходят в Крым, разбивают российские войска, разбивают всех неугодных, которые там есть. То есть — вооруженно захватывают Крым и начинают там руководить, — цитирует Коханивского НА „Харьков“ (04.04). — Произойдет революция, власть перейдет в руки националистов-революционеров и установиться национальная диктатура. Будет введено военное положение, все подчинятся военным правилам жизни, установленным на местах администрации. Захватывая Крым, то есть, забирая его вооруженным путем, так как у нас унитарное государство, страна делится на края — то, что у нас называется областями. Возвращается 24 области, одна из них становится, скажем так, как мы пишем, у нас есть программа, это называется украинско-крымско-татарский край».

В РФ из-за политической составляющей не хотят обсуждать инженерные проблемы строительства Крымского моста, поэтому неизвестно, долго ли простоит эта конструкция, заявил журналист Матвей Ганапольский . «Когда Крым вернется на Украину, этот мост будет мостом дружбы между украинской и российской территориями, там, через 50 лет, когда все успокоится. Только чтобы он не рухнул — этот мост, — цитирует журналиста „Гордон“ (08.04). — Кто ответит, если рухнет Крымский мост? Очень печально, что история инженерная переросла в историю политическую с истерическим криком: „Мы достроим мост!“ Ну так пожалуйста, я просто напомню россиянам, патриотам, что есть такая проблема. Кто несет гарантию — по-моему, это Ротенберги (российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги — прим. „Гордон“) строят. Чем они отвечают? Тем, что если все это рухнет, то все они дружно сядут в тюрьму? Но вы же знаете, что они не сядут в тюрьму. Сядет какой-то там главный инженер Пупкин. Просто людей жалко».

Министр обороны Украины Степан Полторак убежден: полноценные и адекватные процессы реинтеграции оккупированных территорий возможны при условии сильной армии и мощной международной поддержки. Президент России Владимир Путин недавно заявил о наличии у российской армии новых образцов вооружений, в частности ракет. Риторика ежегодного отчета Путина свидетельствует, что вектор внешнеполитической деятельности РФ — агрессия. Поэтому решение Вашингтона о предоставлении нам вооружений в такой ситуации трудно переоценить, заявил в интервью «Урядовому курьеру» (05.04) руководитель военного ведомства Украины.. Это оружие — сигнал о поддержке клубом демократических стран, что они способствуют нашей борьбе за общие ценности против одних и тех же угроз. Но с удовольствием отмечу: наш оборонно-промышленный комплекс также наращивает мощности, и отдельные образцы украинской военной техники, оружия и оборудования способны конкурировать даже с лучшими мировыми образцами. Это придает уверенности, и этого нам очень не хватало в 2014 году. Это сигнал зарубежным партнерам помогать нам в стремлении защититься. Помогая Украине, мир помогает себе.