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Меркель анонсировала встречу без России
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Меркель заявила о встрече с лидерами Украины и Франции без России 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявила, что в мае в Ахене может пройти встреча лидеров ФРГ, Украины и Франции без России. Об этом написал в своем твиттере пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
"Лидеры Украины, Германии, Франции проведут переговоры в Ахене в мае", — процитировал Цеголко слова Меркель.
Она также подчеркнула, что немецкая сторона никогда не будет поддерживать действий, направленных против Украины.
Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники в Киеве писали, что саммит по Донбассу может пройти без участия российской стороны.
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