Меркель анонсировала встречу без России

Меркель заявила о встрече с лидерами Украины и Франции без России

"Лидеры Украины, Германии, Франции проведут переговоры в Ахене в мае", — процитировал Цеголко слова Меркель.

Она также подчеркнула, что немецкая сторона никогда не будет поддерживать действий, направленных против Украины.

Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники в Киеве писали, что саммит по Донбассу может пройти без участия российской стороны.