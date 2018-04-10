Меркель анонсировала встречу без России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявила, что в мае в Ахене может пройти встреча лидеров ФРГ, Украины и Франции без России. Об этом написал в своем твиттере пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
"Лидеры Украины, Германии, Франции проведут переговоры в Ахене в мае", — процитировал Цеголко слова Меркель.
Она также подчеркнула, что немецкая сторона никогда не будет поддерживать действий, направленных против Украины.
Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники в Киеве писали, что саммит по Донбассу может пройти без участия российской стороны.