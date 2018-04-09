Экипаж судна «Норд» опять не пустили в Россию

Украинские пограничники заявили, что у них нет документов для выезда из Украины . Команда траулера «Норд», задержанного в марте на Украине, в ночь на понедельник попыталась пересечь российско-украинскую границу уже в районе Крыма , но снова безуспешно. Помощник главы погранслужбы Украины Олег Слободян сообщил ТАСС , что команда «Норд» пыталась въехать в Крым через пропускной пункт Чонгар в Херсонской области. Но пограничники не пропустили моряков, потому что Киев считает их гражданами Украины, ведь они жители Крыма. А документов, которые дают возможность выезда за границу, у моряков нет. Сейчас экипаж судна отдыхает и отсыпается, рассказал Business FM адвокат капитана судна «Норд» Дмитрий Щербина Дмитрий Щербина адвокат капитана судна «Норд» «Капитан, с него начать проще, он на данный момент находится в ВВС. Завтра, в принципе, должен выйти, если его опять не задержат по каким-то надуманным основаниям. Что касается экипажа, они, когда вчера с утра пытались проехать вначале границу в районе Харькова , потом их не пустили по документам, которые были выданы консульством РФ . Затем они попытались пересечь границу, потому что им сказали: пересекайте в районе Крыма. Ну, Каланчак, Чонгар, что-то в этом роде. Ну, они поехали туда, их и там не пустили пока. Подошли пограничники не сильно высокого уровня, они сказали, что там пустим. Пока они ехали, выступил по телевидению Слободян — это глава погранслужбы Украины, он сказал, что мы не пустим. То есть никаких договоренностей нет. Надежда была, конечно. Не пропустили их по той же причине. Это просто незаконно. Такая вот ситуация: не признаю документы, выданные консульством. Не возвращают документы и все, говорят, что мы не признаем документы, выданные крымскими властями. Ну, не признаете и не признавайте, а зачем же вы документы забрали? Ну, отдайте, хорошо, бумажка на память. Но, по сути, почему вы эти бумаги забираете, тоже непонятно». Украинские пограничники задержали судно «Норд» 25 марта в Азовском море. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы, так как Украина считает Крым своим. Капитан судна Владимир Горбенко находится под стражей в Херсоне . В отношении него возбуждено уголовное дело. Остальных членов экипажа — их девять человек — 7 апреля отпустили. В тот же день они попытались вернуться в Россию через пропускной пункт Гоптовка в Харьковской области. В украинской погранслужбе сообщили, что сотрудники российского генконсульства пытались перевезти их на двух автомобилях Volkswagen с дипломатическими номерами. Пресс-секретарь 8 апреля судна сообщила, что Киев гарантировал, что морякам разрешат покинуть страну через границу с Крымом по документам, которые выдала российская сторона. Но постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин назвал фейком эту информацию.