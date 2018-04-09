Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина

Черномырдин работал послом России на Украине в 2001 — 2009 годах. По словам Гамова, сам политик рассказывал ему в интервью, что «мы Украину потеряли».

Черномырдин говорил об этом «прямо в лоб американскому послу». Он уличал посла США в том, что его люди «сидят в министерстве обороны », украинская молодежь уезжает учиться на Запад, а возвращается «уже другими людьми».

«Он говорил [бывшему президенту Украины Леониду] Кучме: у тебя митингуют. А Кучма: ничего страшного, пошумят и перестанут…» — процитировал Черномырдина Гамов.

Сын политика подтвердил, что его отец предупреждал о возможной «потере Украины», если не удастся наладить «более тесные взаимоотношения» и «скрепить союз более прочно».

«Когда его назначали послом в 2001 году, на уровне обывателя между нашими странами было все прекрасно», — отметил Андрей Черномырдин, добавив, что уже тогда появлялись «сложности», о которых было известно властям двух стран.

Черномырдин с 21 мая 2001-го по 11 июня 2009 года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ на Украине, а также специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.