Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина 

Журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов побеседовал с сыном Виктора Черномырдина Андреем о прогнозах бывшего премьер-министра, касавшихся украинского кризиса.
Черномырдин работал послом России на Украине в 2001 — 2009 годах. По словам Гамова, сам политик рассказывал ему в интервью, что «мы Украину потеряли».
Черномырдин говорил об этом «прямо в лоб американскому послу». Он уличал посла США в том, что его люди «сидят в министерстве обороны», украинская молодежь уезжает учиться на Запад, а возвращается «уже другими людьми».
«Он говорил [бывшему президенту Украины Леониду] Кучме: у тебя митингуют. А Кучма: ничего страшного, пошумят и перестанут…» — процитировал Черномырдина Гамов.
Сын политика подтвердил, что его отец предупреждал о возможной «потере Украины», если не удастся наладить «более тесные взаимоотношения» и «скрепить союз более прочно».
«Когда его назначали послом в 2001 году, на уровне обывателя между нашими странами было все прекрасно», — отметил Андрей Черномырдин, добавив, что уже тогда появлялись «сложности», о которых было известно властям двух стран.
Черномырдин с 21 мая 2001-го по 11 июня 2009 года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ на Украине, а также специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.
«Российская газета» публиковала отрывки из мемуаров Черномырдина, в которых он рассказывал, что еще во время его работы послом националисты и «хулиганствующая молодежь постоянно учиняли провокации на объектах Черноморского флота в Крыму». По его словам, параллельно с этим Запад «прельщал» Украину тем, что «она-то, в отличие от России прочих Казахстанов и Киргизий, — страна европейская и вот-вот вступит в Еврозону».