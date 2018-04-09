Владимир Сивкович: «Отравление Ющенко было сфальсифицировано»

— К каким выводам пришла комиссия?

— Главный вывод — отсутствуют любые доказательства умышленного отравления. Ни подозреваемых, ни обвиняемых в этом деле нет. Вся история с отравлением — это просто политический пиар.

— Была версия, что Ющенко отравили диоксином…

— Все эксперты, с которыми мы разговаривали утверждают: диоксин распадется в организме лишь через 7-10 лет. Последствия неизлечимы. А Ющенко чудом смог вылечиться.

— В его крови не было диоксина?

— Мы этого не знаем. Он отказывался с нами сотрудничать. Он не представил комиссии образцы крови. Он не только с нами не сотрудничал, но также с Генпрокуратурой МВД . Эти ведомства возглавляли люди, которых он сам назначил. И даже им он не доверял.

— Ющенко предоставил свою кровь австрийской клинике…

— Я связывался с этими врачами. Им была предоставлена какая-то кровь. Но какая — они не знают. В эту кровь могли добавить диоксин уже после. И вообще нужно понимать, что диоксин — оружие массового поражения. Это "агент Оранж", который американцы применяли во Вьетнаме . Если бы Ющенко на самом деле отравили диоксином, то пострадавших было бы много. А не один только Ющенко. Это просто логически не вяжется.

— Откуда тогда появилась версия о диоксине?

— Посмотрели примерные симптомы. Как у вьетнамцев. И с ходу придумали.

— Что тогда случилось с Ющенко?

— Мы расследовали факт предполагаемого отравления. Никаких доказательств отравления найдено не было. Никто Ющенко не травил! Что на самом деле произошло… Ющенко проходил определенные медицинские процедуры. Чтобы выгладить лучше. Эксперты, с которыми мы говорили, утверждают: после таких процедур нужно соблюдать режим. Нельзя, например, употреблять алкоголь. Ющенко, я это знаю точно, выпивал. Есть фотографии. Важно также понимать, что у него был панкреатит. Все это наложилось друг на друга.

— А кто знал, что отравления не было?

— В штабе Ющенко все знали. Все руководство штаба прекрасно знало. Когда Ющенко заявил, что был отравлен, подозрение сразу упало на СБУ . И когда я возглавил парламентскую комиссию, мне давали слушать записи штаба. Я знаю, на каком основании они писали сотрудников штаба. Может, было какое-нибудь уголовное дело. Я три дня слушал эти записи, и все они прекрасно знали, что это не отравление. Знал, в том числе нынешний президент — Петр Порошенко . И лечился Ющенко за счет Порошенко потом.

Это мнимое отравление было главной тайной Ющенко, его слабым пунктом. Те, кто был в курсе, могли шантажировать президента. Его поймали "на крючок". На Украине у каждого президент есть тайна. У Кучмы это дело Гонгадзе и пленки Мельниченко. У Януковича — судимости. У Ющенко было фальшивое отравление.

— А кто придумал эту версию?

Давид Жвания , который входил в состав партии "Наша Украина" прямо заявил нашей комиссии: руководство этой партии фальсифицировало отравление. В образец крови Ющенко каким-то образом был внешне добавлен диоксин. И этот образец был направлен в австрийскую клинику. Именно поэтому он отказывался сдавать кровь для нашей комиссии. Если бы он действительно был отравлен, он первый был бы в этом заинтересован. Какой резон ему отказываться в этом случае?

Текст для австрийских врачей придумал вице-спикер Александр Зинченко . Он сам его написал и отправил в клинику. А врачи просто озвучили.

— На комиссию оказывали давление?

— Я скажу так. Люди из окружения Ющенко просили меня "заморозить" работу. Это было соглашение. Они обещали больше не пиариться на теме отравления, а мы не расследуем эту историю. Но в 2009 году Ющенко нарушил договоренности. И комиссия возобновила работу.

Отравления не было — однозначно. Доказательств отравления не было предоставлено. Это целиком политическая история. Было брошено громкое обвинение, а доказательств не было. Это очень похоже на дело с отравление Скрипаля. Тот же самый механизм.