Украинский таможенник рассказал о масштабах коррупции на границе

МОСКВА , 8 апр — РИА Новости . Представитель Волынской таможни Петр Евтушок рассказал о масштабах коррупции при ввозе товаров. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Аверс».

"На таможенном посту «Устилуг» в январе-феврале 2018 года была организована схема незаконного ввоза товаров в транспортных средствах с уклонением от уплаты налогов", — сказал Евтушок.

Сообщается, что при текущем количестве автомобилей и их загруженности через начальника одного поста за смену проходит от 50 до 250 тысяч долларов от контрабандистов.