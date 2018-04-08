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Украинский таможенник рассказал о масштабах коррупции на границе
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Украинский таможенник рассказал о масштабах коррупции на границе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Представитель Волынской таможни Петр Евтушок рассказал о масштабах коррупции при ввозе товаров. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Аверс».
"На таможенном посту «Устилуг» в январе-феврале 2018 года была организована схема незаконного ввоза товаров в транспортных средствах с уклонением от уплаты налогов", — сказал Евтушок.
Сообщается, что при текущем количестве автомобилей и их загруженности через начальника одного поста за смену проходит от 50 до 250 тысяч долларов от контрабандистов.
Впервые о проблеме контрабанды на Волынской таможне заговорил председатель Волыньсовета Игорь Палица: по его словам, «на Украину въезжают забитые товарами автомобили, хотя в товарных декларациях — нули». В итоге, по его поручению, было подготовлено обращение к генконсульству Польши в Луцке: теперь украинские власти будут напрямую от польской таможни получать информацию о загруженности автомобилей.
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