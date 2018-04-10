СБУ вызвала на допрос экипаж «Норда»

Утром 10 апреля девять моряков российского судна «Норд» отправились на допрос в управление Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя судовладельца Анну Шевелеву.

По ее словам, членов экипажа хотят допросить по уголовному делу, возбужденному против капитана судна.

«Норд» остановили 25 марта в 15 милях от Обиточной косы (песчаная коса на северном берегу Азовского моря). У всех десяти членов экипажа были российские паспорта. Пограничники сочли, что члены команды нарушили порядок выезда с полуострова. Судно вместе с командой на борту отконвоировали в порт Бердянска , затем украинский суд арестовал «Норд». Позже был арестован капитан судна, ему вменяют нарушение порядка въезда в Крым и выезда с полуострова «с целью причинения вреда интересам государства».

Остальным морякам назначили административный штраф на общую сумму в 1200 долларов (примерно 71 тысяча рублей). Экипажу разрешили покинуть судно.

Управление ФСБ по Крыму возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Управление Росрыболовства создало на Азовском море опергруппу, чтобы не допустить «пиратских действий» со стороны Украины