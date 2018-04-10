Ещё
СБУ вызвала на допрос экипаж «Норда»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СБУ вызвала на допрос экипаж «Норда» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Утром 10 апреля девять моряков российского судна «Норд» отправились на допрос в управление Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя судовладельца Анну Шевелеву.
По ее словам, членов экипажа хотят допросить по уголовному делу, возбужденному против капитана судна.
«Норд» остановили 25 марта в 15 милях от Обиточной косы (песчаная коса на северном берегу Азовского моря). У всех десяти членов экипажа были российские паспорта. Пограничники сочли, что члены команды нарушили порядок выезда с полуострова. Судно вместе с командой на борту отконвоировали в порт Бердянска, затем украинский суд арестовал «Норд». Позже был арестован капитан судна, ему вменяют нарушение порядка въезда в Крым и выезда с полуострова «с целью причинения вреда интересам государства».
Остальным морякам назначили административный штраф на общую сумму в 1200 долларов (примерно 71 тысяча рублей). Экипажу разрешили покинуть судно.
Управление ФСБ по Крыму возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Управление Росрыболовства создало на Азовском море опергруппу, чтобы не допустить «пиратских действий» со стороны Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти будут отстаивать интересы моряков в рамках международного законодательства.
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков333
МиГ-31 превратили в крылатую ракету40
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД68
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148101
Познер ответил на вопрос о совете Путину31
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение