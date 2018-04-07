Покушение на Мосийчука: как неуловимый «агент ГРУ РФ» готовил войну в Украине

Предыстория: взрыв канала у Эспрессо

После завершения программы в 22.00 Мосийчук и Бала покинули студию и еще некоторое время разговаривали с ведущей Мирославой Барчук, а затем направились к выходцу. Третий гость эфира Олег Медведев с ними не пошел.

В момент, когда Бала и Мосийчук вышли, прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека и трое были ранены, в том числе Мосийчук. Нардеп перенес операцию, в ходе которой у него из ноги были извлечены осколки, а в руку вживили титановую пластину. Политолог Виталий Бала также сильно пострадал от взрыва, у него были осколками повреждены внутренние органы. Третья пострадавшая — местная жительница Надежда Тарасенко, которая случайно проходила мимо.

Инцидент правоохранители квалифицировали как теракт и передали дело в СБУ . Позже стало известно, что взрыв произошел в мопеде, который был припаркован у студии канала «Эспрессо. Неизвестный человек оставил его у входа в здание примерно за 10 минут до окончания эфира.

Сразу после взрыва Мосийчук начал говорить о российском следе в происшествии. Он намекал на причастность к организации покушения главы Чечни Рамзана Кадырова , поскольку с ним у Мосийчука была открытая вражда. В свое время он расстреливал портрет главы Чечни, а в ответ ему грозили „цинковым поездом“.

»Одна из версий следствия, в числе прочих, — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста», — писал он.

Вездесущий Кремль

Данный тезис впоследствии широко тиражировался в СМИ другими депутатами, чиновниками и провластными экспертами. Именно поэтому озвученная представителями СБУ и прокуратуры на недавней пресс-конференции информация не стала сенсацией, ибо общественное мнение усиленно готовили к очередной серии вездесущей «руки Кремля», атакующей Украину

По версии СБУ теракт осуществили трое граждан Украины: зарегистрированный в Днепропетровской области Александр Григорян , волынянин Игорь Лысак и киевлянин Михаил Мятных. Именно последний является единственным подозреваемым, которого удалось арестовать на прошлой неделе. Мятных предъявили подозрение по по ч.5 ст.27, ч.3 ст.258 (пособничество в совершении теракта), ч.1. ст.263 (незаконное хранение взрывчатки), ч.2 ст.263 (незаконное изготовление взрывчатки) Уголовного кодекса Украины. В данный момент он находится в СИЗО

Их роли распределялись следующим образом: Григорян осуществлял разведку местности, следил за нардепом Мосийчуком и собрал взрывное устройство. Лысак доставал компоненты для изготовления бомбы и устанавливал ее на мопед. Позже он пригнал транспортное средство под здание «Эспрессо», активировав взрывчатку. Мятных предоставлял место хранения оружия и боеприпасов — арендованные им гаражи и координировал встречи сообщников, в том числе с таинственным «российским разведчиком». В одном из гаражей, принадлежащих Мятных, СБУ были выявлены около двух кило тротила, ручные гранаты, ручной противотанковый гранатомет и огнестрельное оружие. Григорян и Лысак впоследствии выехали из Украины и на данный момент пребывают в России. Кстати, стоит отметить, что суд по избранию меры пресечения Мятных происходил тайно — о нем не сообщили даже «патриотическим» СМИ.

Целью взрыва СБУ считает убийство именно Мосийчука для дальнейшей дестабилизации обстановки и начала военных действий на Украине.

Организатором преступления правоохранители назвали неизвестного гражданина России, который, будучи сотрудником Генштаба Вооруженных сил РФ , дважды посещал Украину — с 9 по 11 сентября 2017 года и с 10 по 13 октября 2017 года с целью постановки задачи и организации встречи между потенциальными исполнителями. В СБУ подчеркнули, что он дважды въезжал под различными документами, но оба они — подделка.

Впрочем, представители СБУ и прокуратуры не сумели внятно ответить на уточняющие вопросы журналистов о том, почему именно Мосийчук и не предоставили внятных фактических доказательств своей версии. А вопросов накопилось достаточно много. Если лицо неизвестное, как можно утверждать, что он является «резидентом Генштаба РФ»? Неужели он кому-то предъявлял свою офицерскую «корочку», но фамилию прикрывал пальцем? Для чего «российскому разведчику» нужно было лично приезжать, если координацию можно успешно осуществлять дистанционно при помощи современных технологий коммуникации? Почему не предоставили никаких фотографий этого человека, ведь они должны быть в базе Госпогранслужбы, если он действительно пересекал границу Украины. Почему двое из подозреваемых покинули страну, а третий остался и даже не «зачистил» улики? По какой причине суд по мере пресечения Мятных проходил за закрытыми дверями? И, в конце концов, каким образом возможное убийство одного из рядовых нардепов могло дестабилизировать Украину, способствовать развязыванию войны в стране и «российскому вторжению»?

Данные вопросы, по сути, остались без ответов, что наталкивает на мысль о сознательном конструировании силовиками версии, наиболее политически целесообразной для украинских властей. Им привычно и выгодно обвинять российские спецслужбы и Кремль чуть ли не в каждом резонансном происшествии на Украине. Но чем больше об этом они говорят, тем меньше люди верят в подобные утверждения. Вот и ситуация с «покушением на Мосийчука» породила немалый скепсис у критически мыслящей общественности.

«Расследование подрыва Мосийчука. Что в итоге? Задержанный бухарь, который жил в гараже и у которого обнаружили оружие и взрывчатку. И судебное заседание по избранию меры пресечения, о котором никто не знал. Ну и трое фигурантов вне пределов нашей досягаемости. И мотив — дестабилизация. Легенды и мифы Древней Греции . Вывод. Не бухайте», — прокомментировал ситуацию в Facebook журналист Станислав Речинский

Известный «майдановский» волонтер Юрий Касьянов отметил, что действующая политика Украины делается по латиноамериканским калькам 70-80-х годов прошлого века, а нардеп Мосийчук является лидером рейтинга этого политического цирка.

«Игорь Мосийчук, которого, оказывается, хотели убить агенты Генерального штаба Российской Федерации!.. Да кому он нужен, прости господи?», — задается вопросом Касьянов.

Тот же вопрос поставил и политический эксперт Дмитрий Корнейчук