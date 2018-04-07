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Саакашвили нашел новую работу
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Украинские пограничники задержали россиянина
Украинские пограничники задержали россиянина

Саакашвили нашел новую работу 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: Reuters
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что будет работать лектором в Академии спикеров Нидерландов.
"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями. Надеюсь, долго читать лекции мне не прийдется, а опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
Власти Украины в феврале выслали лишенного украинского гражданства Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Погранслужба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.
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