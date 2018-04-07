Кто начал войну на Украине, пираты XXI века, очередная подножка Порошенко из США

Дело Бубенчика

Во вторник 3 апреля правоохранители задержали при попытке выезда из Украины Польшу львовянина Ивана Бубенчика. Сам Бубенчик прославился два года назад, когда в интервью откровенно признался в том, что убивал правоохранителей на Майдане.

«Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела… Говорят, что я убил их в затылок, и это правда. Так вышло, что они стояли ко мне спиной. У меня не было возможности ждать, пока они развернутся», — рассказывал Бубенчик в 2016 году.

После задержания он уже не был настолько смелым и откровенным. Однако и сейчас он заявлял о том, что должен же был кто-то пугать правоохранителей, защищая Майдан. А как иначе пугать, как выстрелами, по мнению Бубенчика.

Первоначально государственное обвинение заявило о том, что подозревает Бубенчика в убийстве утром 20 февраля 2014 года двоих и ранении одного правоохранителя. При этом убитый «беркутовец» и ВВ-шник, а также раненый боец «Беркута» прибыли в столицу накануне и не принимали участия в ранних противостояниях Майдана и правоохранителей, в частности — в боях на улице Грушевского в январе.

Вина Бубенчика, по мнению следствия, заключалась не только в убийстве и нанесении тяжелой раны.

«По мнению следствия, Бубенчик И. П., установив, что правоохранители и митингующие активных действий не ведут в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, имея намерения совершить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, предпринял намеренные противоправные действия, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости, понимая, что такие его действия могут привести к эскалации противостояния — к применению оружия против участников протестных акций и, соответственно, к наступлению тяжких последствий», — гласил текст подозрения.

Иными словами, по версии прокуратуры Бубенчик действовал намеренно и осознанно. Он стрелял, чтобы сорвать перемирие (а вечером 19 февраля оппозиция договорилась с президентом Виктором Януковичем о перемирии) и вынудить правоохранителей открыть огонь по майдановцам и превратить тлеющий протест в кровавое месиво. При этом действовал он не один, а предварительно сговорившись с другими людьми. Жизни Бубенчика ничего не угрожало. Это не была самооборона и необходимости в его стрельбе не было.

При этом сотрудник департамента спецрасследований Департамента спецрасследования ГПУ Алексей Донской заявил, что амнистия для майдановцев на Бубенчика не распространяется. Да и сам этот закон, по его мнению, «ничтожный».

Все это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Спикер Рады Андрей Парубий , вице-спикер Ирина Геращенко , и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, министр внутренних дел Арсен Аваков , не говоря уже о многих нардепах, поддержали Бубенчика. В дело вмешался и сам генпрокурор Юрий Луценко , отстранивший следственную группу от дела львовянина, и назначив новую группу, во главе со своим заместителем Аллой Стрижевской. Последняя сразу же отозвала ходатайство об аресте Бубенчика. Изменили и текст подозрения. Теперь Бубенчика лишь подозревают в посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обращении с оружием.

Такая молниеносная и гневная реакция украинской элиты понятна: первоначальный текст подозрения указывал: именно Бубенчик и его неустановленные соратники во сговору сорвали перемирие, превратив Майдан в кровавую бойню, чем спровоцировали госпереворот и, как следствие, уход из Украины Крыма и войну в Донбассе. Нынешней украинской власти такая трактовка невыгодна, ведь получается, что именно майдановцы, а точнее — некая неустановленная группа — виновна в произошедшем. И кто знает, на кого бы мог вывести следствие Бубенчик.

Что касается причины того, отчего Департамент спецрасследований ГПУ вдруг «прозрел», то эксперты указывают на разные причины: от «привета» от бывшей власти, до личной вражды главы департамента Сергея Горбатюка с генпрокурором Луценко. В любом случае, «дело Бубенчика» снова заострило вопрос: кто же виновен в случившемся в феврале 2014 года на Майдане и в том, что последовало после этого.

«Норд» на юге Украины

На этой неделе продолжалась эпопея с задержанными моряками керченского рыболовецкого судна «Норд», которое фактически пиратским образом захватили украинские пограничники. Президент Украины Петр Порошенко не устает признаваться в любви к крымчанам и заявлять, что поддерживает соотечественников «на оккупированном полуострове». Очевидно, сотрудники Государственной пограничной службы Украины не слышали этих заявлений, так как рыбаков, которых ГПСУ признала гражданами Украины несмотря на их заявления о том, что они — россияне, около десяти дней держали на судне с гниющей рыбой, не разрешая сходить на берег. В итоге крымчанам среди прочего пришлось переходить с питьевой на техническую воду.

Инкриминировали экипажу «Норда» нарушение запрета на вход и выход из крымских портов, введенного Киевом. Капитана судна Владимира Горбенко вывезли на допрос в СБУ Херсон . Там же суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Залог за Горбенко внесли его адвокаты. 10 апреля он должен будет выйти из СИЗО . На этот же день в СБУ вызваны остальные члены экипажа «Норда». Пока же их отпустили.

«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе . Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», — рассказала представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

России фактический захват «Норда» восприняли с осуждением, однако одним лишь осуждением поведения Украины не ограничились. Так, в Азово-Черноморском территориальном Росрыболовства заявили о создании опергруппы по недопущению подобных случае в будущем.

«Руководитель АЧТУ Игорь Рулев сообщил, что в Азово-Черноморском территориальном управлении создана оперативная группа, которая координирует действия Росрыболовства с пограничными управлениями, обеспечивая информирование о местонахождении рыболовных судов в Азовском море для недопущения пиратских действий со стороны Украины», — говорилось в сообщении пресс-службы Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Эксперты указали не несколько выходов из сложившейся ситуации. Так, РФ может перекрыть Керченский пролив для украинских судов, что будет весьма болезненным для Украины.

Геворг Мирзаян. «Как говорил один украинский журналист, в России деньги решают многое, но на Украине деньги — это всё. Если украинские бизнесмены, особенно в окружении Порошенко, начнут терять огромное количество денег из-за того, что просто встанут Бердянский и другие порты, то, я думаю, они быстренько донесут до Петра Алексеевича что такое хорошо, а что такое плохо в современных международных отношениях, и как себя нужно вести в этой ситуации», — отметил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ

А военные эксперты предлагают направить дополнительные силы ЧФ РФ в акваторию Азовского моря для «достойной встречи» занявшихся пиратством украинских пограничников.

В ситуации с судном примечателен и следующий факт: Украина в отношении рыбаков с «Норда» снова продемонстрировала двойные стандарты. Когда на борт судна вызвали пожарных из-за неисправной проводки, их туда не пустили под предлогом того, что на «Норде» — граждане РФ. Но российского консула пограничники к рыбакам тоже не пустили, заявив, что те — граждане Украины.

С горячим американским приветом

«Медленно мельницы мелют богов, но старательно мелют», — указывал древнегреческий философ Секст Эмпирик. Для украинской власти Олимп и небожители находятся за океаном — в Вашингтоне. И чтобы не гневить их подчас Киев прибегает к хитростям. Так, тянущаяся вот уже которую неделю расправа с главой САП Назаром Холодницким, которого поддерживали американцы в противостоянии с украинской властью, происходит при помощи другого опекаемого США «антикоррупционера» — директора НАБУ Артема Сытника. За этим громким делом, казалось бы, даже бдительные американцы упустят другие перипетии украинской политики. Ан нет. И вот посол США на Украине Мари Йованович в очередной раз напоминает Киеву о том, о чем даже многие украинские политики временно забыли.

«Наш приоритет — переизбрание Центральной избирательной комиссии . В нынешнем ЦИК до сих пор работают люди из эпохи Януковича. Надо привлечь квалифицированных и независимых специалистов, которые смогут обеспечить нормальный избирательный процесс», — заявила Йованович в интервью украинским журналистам.

Это заявление, конечно, можно было бы расценить как призыв провести люстрацию до конца. Если бы не одно «но». В «Оппозиционном блоке» — партии, где концентрация «людей эпохи Януковича» (собственно, соратников беглого президента) высока как нигде в иной политсиле, тоже составом украинского Центризбиркома не очень довольны.

«Мы видим ту политическую игру, которая идет сегодня и целью которой является полный контроль над членами ЦИК президентом. Это попытка провластных сил сфальсифицировать будущие парламентские и президентские выборы. Фракция «Оппозиционный блок» не будет поддерживать предложенных кандидатов (в ЦИК — ред.), и будет требовать пропорционального распределения кандидатов между оппозицией и властью», — заявил за несколько дней до интервью Йованович лидер «Оппозиционного блока», бывший при Януковиче вице-премьер-министром Украины Юрий Бойко

С аналогичными заявлениями ранее выступили такие политсилы как «Батькивщина», и «Самопомощь». При этом в «Батькивщине», лидера которой Юлию Тимошенко Янукович в свое время посадил в тюрьму, указывали не столько на факт наличия в ЦИКе людей из прошлого, сколько на то, что во внесенном в начале февраля президентом Украины Петром Порошенко списке кандидатур в члены Центризбиркома практически нет кандидатов от оппозиционеров.

В списке, предложенном Порошенко, из 14 кандидатов шесть — члены его партии — БПП. Еще три — от соратников БПП по коалиции — «Народного фронта». Таким образом, партии власти хотят застолбить за собой 65% состава Центризбиркома в преддверии выборов 2019 года. Кроме того, связанным с властью небольшим группам в парламенте — «Возрождению» и «Воле народа» Порошенко предлагает отдать столько же мест в ЦИКе, как и обладающим солидными фракциями в Верховной Раде «Самопомощи» и «Батькивщине» — по одному. «Людям Януковича» из «Оппоблока» — вообще ни одного.

За два месяца со внесения списка этот вопрос, особенно на фоне разгона МихоМайдана, громкого задержания нардепа Надежды Савченко , войны Сытника с Холодницким, успел выйти из повестки дня украинских СМИ.

Но американские «боги» продолжают свою планомерную работу по сужению полномочий украинского президента. Примечательно, что помимо критики состава ЦИК Йованович настояла на том, что Украине стоит принять Избирательный кодекс, а также «ввести ответственность за подкуп избирателей, обеспечить кандидатам равный доступ к медиа, устранить возможность использования административного ресурса». Последнее можно расценивать как «шпильку» в адрес украинских властей и Порошенко лично.

«Мы не занимаемся поддержкой кандидатов, наша задача — помочь обеспечить открытые выборы и честный демократический процесс», — заявила также посол США на Украине.