Ещё
Шествие в Донецке по случаю годовщины провозглашения ДНР собрало около 10 тыс. человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня

Шествие в Донецке по случаю годовщины провозглашения ДНР собрало около 10 тыс. человек 

ТАСС 7 апреля 2018
Фото: Русская Весна
ДОНЕЦК, 7 апреля. /ТАСС/. Праздничное многотысячное шествие по случаю четвертой годовщины дня провозглашения Донецкой народной республики (ДНР) проходит в субботу в центре Донецка. Как сообщило Донецкое агентство новостей, в шествии принимают участие порядка 10 тысяч человек.
Участники праздничного мероприятия собрались у Донецкой республиканской научной библиотеки имени Крупской, откуда начали движение к центральной площади города — площади им. Ленина. Там, по данным организаторов, пройдет митинг и концерт.
В шествии принимают участие активисты общественного движения «Донецкая республика» и общественной организации «Молодая республика», возглавляет колонну оркестр духовых инструментов Донецкого военного училища. В праздничных мероприятиях принимают участие — заместитель председателя народного совета ДНР Ольга Макеева, и.о. мэра Донецка Алексей Кулемзин, депутаты парламента, представители местной городской администрации.
На данный момент движение транспорта по главной улице Донецка ограничено. За правопорядком следят наряды сотрудников МВД и МЧС, также дежурят машины скорой помощи.
6 апреля 2014 года, в ответ на государственный переворот на Украине, протестующие заняли здание областной администрации в Донецке. Таким образом они выразили свое несогласие захвату ультранационалистами власти в Киеве, а также их планам ограничить права русскоязычного населения, добиться вступления страны в НАТО и разрыва добрососедских отношений с Россией.
Уже на следующий день, 7 апреля, депутаты облсовета создали верховный совет (ВС), была зачитана декларация о суверенитете ДНР. Тогда же было принято первое решение ВС о проведении референдума о самоопределении территории, который прошел 11 мая того же года. В референдуме приняли участие около 75 процентов жителей Донецкой области, подавляющее большинство из них проголосовали за суверенитет Донбасса.
ТАСС: последние новости
Украинские пограничники задержали гражданина РФ за незаконное пересечение границы Порошенко посетил пасхальное богослужение трех разных церквей В Госдуме считают, что украинские экстремисты не в силах помешать работе Крымского моста
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением101
Первые плоды санкций США. Что будет дальше513
Эрдоган нацелился на Донбасс291
Галкин поделился личной трагедией20
Авиаудару по Сирии нашли объяснение149
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение