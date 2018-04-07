Шествие в Донецке по случаю годовщины провозглашения ДНР собрало около 10 тыс. человек

ДОНЕЦК , 7 апреля. / ТАСС /. Праздничное многотысячное шествие по случаю четвертой годовщины дня провозглашения Донецкой народной республики (ДНР) проходит в субботу в центре Донецка. Как сообщило Донецкое агентство новостей, в шествии принимают участие порядка 10 тысяч человек.

Участники праздничного мероприятия собрались у Донецкой республиканской научной библиотеки имени Крупской, откуда начали движение к центральной площади города — площади им. Ленина. Там, по данным организаторов, пройдет митинг и концерт.

В шествии принимают участие активисты общественного движения «Донецкая республика» и общественной организации «Молодая республика», возглавляет колонну оркестр духовых инструментов Донецкого военного училища. В праздничных мероприятиях принимают участие — заместитель председателя народного совета ДНР Ольга Макеева , и.о. мэра Донецка Алексей Кулемзин , депутаты парламента, представители местной городской администрации.

На данный момент движение транспорта по главной улице Донецка ограничено. За правопорядком следят наряды сотрудников МВД МЧС , также дежурят машины скорой помощи.

6 апреля 2014 года, в ответ на государственный переворот на Украине , протестующие заняли здание областной администрации в Донецке. Таким образом они выразили свое несогласие захвату ультранационалистами власти в Киеве, а также их планам ограничить права русскоязычного населения, добиться вступления страны в НАТО и разрыва добрососедских отношений с Россией

Уже на следующий день, 7 апреля, депутаты облсовета создали верховный совет (ВС), была зачитана декларация о суверенитете ДНР. Тогда же было принято первое решение ВС о проведении референдума о самоопределении территории, который прошел 11 мая того же года. В референдуме приняли участие около 75 процентов жителей Донецкой области, подавляющее большинство из них проголосовали за суверенитет Донбасса.