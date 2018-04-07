Сила Порошенко в том, что у Запада нет уже рычагов воздействия на него

Сейчас Порошенко и вся элита, которая сплотилась вокруг него, диктует свои условия Западу накануне выборов.

На Запад больно смотреть. Он напоминает медузу, которую выбросили на раскаленный песок. В Украине его не просто унизили — его кинули в особо циничной форме.

Запад уже смирился с тем, что как бы он не давил, Порошенко не будет создавать антикоррупционный суд до выборов. Но Запад искренне уверовал, что ему наконец-то удалось заставить Петра Алексеевича отменить е-декларирование для своих лоббистов в Украине, которых Запад почему то называет «гражданскими активистами». И вроде бы для этого были все основания: и сам Порошенко заявил что надо немедленно отменять, и Парубий и лидеры фракций НФ и БПП и Ляшко потребовал и Юля туда же. Но… правящая коалиция и радикалы не дали необходимого количества голосов, чтобы включить отмену е-декларирования в повестку дня. Запад показательно кинули. Как детей. МВФ в шоке и не знает как реагировать на такой вероломный кидок. Даже традиционное сожаление не высказано.

Гражданские активисты — это представители Запада, находящиеся у него на нехилом финансировании, которые совместно с НАБУ и АКС должны были лоббировать интересы Запада в Украине, в том числе и в первую очередь за счет репрессий против украинских олигархов. Только очень наивный человек мог думать, что украинский правящий класс, который сейчас объединился вокруг Порошенко, согласиться на это. Дураков нет!

Мне неоднократно приходилось писать, что глубоко заблуждаются те, кто всегда называет Порошенко марионеткой Запада, который выполнит любую его волю. Петр Алексеевич — это самостоятельный и сильный игрок, интересы которого Западу придется очень серьезно учитывать, если он хочет хоть чего-то достигнуть в Украине. Например, сейчас Порошенко, по сути, открытым текстом дал понять, что готов пойти на компромисс с Западом только в ответ на его политическую поддержку на выборах. Это уже принцип! И Запад крепко задумался — во всяком случае запланированное выдвижение Элизы Дулитл в президенты пока отложено..

Сила позиции Порошенко заключается в том, что у Запада нет уже особых рычагов воздействия на него. Президент занял безупречную антироссийскую позицию, что позволяет ему быть на переднем крае «борьбы» Запада против России : высылает десятки дипломатов, арестовывает корабли, разрывает торговые соглашения, сдерживает натиск «агрессора» и т.д. Ну кто бросит камень в такого преданного союзника Запада!? Сейчас, когда Холодная война-2 стала уже реальностью и каждый штык на счету! Никто! Если надо, Петр Алексеевич легко сможет еще подбросить дровишек, балансируя на грани военного конфликта.

Перестать поддерживать Украину финансово и довести ее до дефолта? А что это даст Западу? Хаос в Украине? Это же полный провал политики Запада в Украине на потеху России! Запад на это никогда не пойдет — будет продолжать давать деньги. Так что никаких особых аргументов у Запада уже не осталось и Порошенко это отлично понимает.