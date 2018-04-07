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Украина огласила приговор экипажу российского судна
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Украина огласила приговор экипажу российского судна 

Рамблер 1 час назад
Украина отпустила экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анну Шевелеву.
«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», — заявила Шевелева.
Члены экипажа должны выплатить административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).
Судно под флагом России было задержано 25 марта в Азовском море, на нем находились 10 россиян — членов экипажа. 30 марта суд арестовал судно. Более десяти дней команда находилась на сейнере, покидать который было запрещено.
>> На Украине оштрафовали экипаж судна «Норд»
Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
Херсонский городской суд арестовал капитана на два месяца с правом внесения залога. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», предусмотренный этой статьей срок составляет до пяти лет лишения свободы.
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