Украина огласила приговор экипажу российского судна

Украина отпустила экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анну Шевелеву.

«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», — заявила Шевелева.

Члены экипажа должны выплатить административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Судно под флагом России было задержано 25 марта в Азовском море, на нем находились 10 россиян — членов экипажа. 30 марта суд арестовал судно. Более десяти дней команда находилась на сейнере, покидать который было запрещено.

Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Херсонский городской суд арестовал капитана на два месяца с правом внесения залога. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», предусмотренный этой статьей срок составляет до пяти лет лишения свободы.