У Запада нет общего кандидата на пост украинского президента

Сказать, что киевскому прокурору уж совсем не было стыдно кончено нельзя. Ради съемок в реалити-шоу Олег Белоус скрыл свою настоящую профессию — представился обычным юристом, а в остальном — показал себя смелым и раскрепощенным. Станцевал со своей девушкой стриптиз в автобусе, пара сыграла в бутылочку на раздевание.

Как оказалось, подобные телепроекты смотрят не только подростки. Коллеги узнали главного обвинителя седьмой Киевской прокуратуры и показали видео дисциплинарной комиссии. Но после разбирательства Олегу Белоусу дали лишь выговор. А сам герой неоднозначного шоу заявил, что не видит в своем поступке ничего, что нарушает прокурорскую этику. Цель оправдывает — вместе с возлюбленной они выполнили десятки провокационных заданий и в итоге выиграли главный приз телешоу — 200 тысяч гривен.

Впрочем, какой спрос может быть с рядового прокурора, если высшие чины страны готовы на многое ради политических и материальных выгод. Особо заметно это становится сейчас, когда стартовала президентская предвыборная кампания. Киевские эксперты прямо говорят, что мандат доверия лидер страны получает не от народа. А значит главное, что должен сделать кандидат в президенты — это понравиться партнерам на Западе.

"Ситуация в этот раз в отношении Украины очень специфическая, я думаю что едва ли не впервые в украинской истории может оказаться так, что мнение Запада и поддержка Запада будет рассечена между разными кандидатами. Условно говоря, Европа может поддержать одного кандидата, например Юлию Тимошенко, формальные американские элиты, республиканские могут поддержать другого кандидата, а демократические элиты, которые обеспечили приход к власти Порошенко, поддержать нынешнюю власть", — отметил украинский политолог Руслан Бортник

По действиям Порошенко становится понятно, что уходить с поста президента он не собирается. Глава суверенного государства любыми средствами старается угодить всем: и демократам, и Трампу, и Европе. Выступая перед врачами, пожарными или паралимпийцами он твердит про окончательный разрыв с Россией и стремление войти в НАТО . Всё сильнее воинственная риторика — Порошенко даже заявил, что с мая на Донбассе стартует некий новый формат применения вооруженных сил, и всё сильнее обыкновенное подхалимство. Накануне, например, президент вручил орден «За заслуги» перед Украиной третьей степени сенатору-республиканцу Робу Портману . Но тот вышел к прессе и заявил, что Киев не победил коррупцию.

"Необходимо достигнуть большего прогресса в антикоррупционных реформах, в частности, в отношении антикоррупционного суда", — заявил американский сенатор.

Генеральный прокурор Юрий Луценко провалился еще эффектнее. Его противники не без злорадства рассказали, как Луценко собрался лететь в США , но во время пересадки в Амстердаме узнал, что ему аннулировали американскую визу. Якобы генпрокурор намеревался подтвердить свои премьерские амбиции, но не вышло. Этот сигнал некоторые эксперты трактуют как еще один маркер презрительного отношения к Порошенко. Да и сам он в Давосе не смог встретиться с Трампом. У Трампа не оказалось времени, хотя американский лидер успел повидаться с президентом африканской Руанды . Это можно назвать дипломатическим плевком, который в Киеве стерпели. И попытались выставить в благоприятном свете, ведь после этого Петру Порошенко позвонил сам Рекс Тиллеросон, теперь отправленный в отставку.

"Если ты приехал к западному начальнику и он в тебя плюнул — это большая победа. Потому что ты дотронулся до великого человека. Ты приезжаешь на родину и рассказываешь, какая это «перемога» большая, что ты общался с великим человеком. Да не обо всем договорились, да не все удалось решить, но ты преподносишь это. Ты приехал, тебя увидели, да в тебя плюнули, но это святая слюна", — отметил политолог Руслан Осташко

Комментарий язвительный, но главный конкурент Порошенко на этих выборах — Юлия Тимошенко, точно так же представляет свои визиты в США, как великую «перемогу». В свое время она побывала на молитвенном завтраке, куда приглашают несколько тысяч человек со всего мира и перед ними выступает американский президент. Тимошенко ожидала у туалета и в итоге повидалась с Трампом. Об этом писала иностранная пресса. Два месяца назад она снова ездила в США, но на этот раз увидела американского лидера лишь издалека. Были там и еще более 10 депутатов и министров из Киева. Все это означает лишь одно — на Украине лишь твердят о «незалежности» и «самостийности». Везде развешивают желто-голубые флаги, ломают памятники Ленину, пишут свою историю, а ведущие политики все как один спешат преклонить колено перед паном за границей. И ведь уже многим понятно, что Запад всего лишь использует их страну. Но украинский политический класс сознательно идет на унижение, словно считая это нормальным. Чему удивляться, если мазохизм стал популярным, благодаря произведениям писателя из Львова Леопольда фон Захер-Мазоха. Ему на Родине даже поставили памятник.

"Есть даже такой термин среди политологов — «украинизм», то есть украинизация мозгов человека. Это негативный термин, который говорит о том, что люди не думают о стране, они думают о том, чтобы заработать самим себе денег. Они ездят на Запад для того, чтобы им дали ярлык на княжение, чтобы позволили грабить свою страну", — сказал Осташко.

По мнению ряда политологов, в США еще не определились со своим кандидатом в президенты Украины. Они стоят над схваткой, наблюдая за войной «всех против всех», причем войной без правил. Порошенко со своими противниками не миндальничает. Надежда Савченко уже доголодалась в СИЗО , как говорят, до кровавой рвоты. Теперь ясный сигнал послан экстремистам, прежде всего из Национального корпуса. В последний раз националисты собрали в центре Киева 10 тысяч сторонников на митинге против президента. И в этот же день задержали майдановца Ивана Бубенчика. Два года назад он сам публично заявил, что убил двоих бойцов Беркута в 2014 году. Застрелил в затылок. Признание ужасное, ведь радикал говорил не о вынужденной самообороне, а о преднамеренном убийстве выстрелом в спину. Не раскаялся и не стеснялся рассказывать об этом. Власть обещала — своих судить не будут, но слово нарушила.

"Согласно закону Украины об амнистии тех, кто был на Майдане в 2014 году, прокурором было запрещено вести досудебное расследование этих криминальных дел. Нужно было закрыть все расследования в отношении майдановцев. А вместо этого генпрокуратура продолжала расследовать эти дела", — заявил адвокат Ивана Бубенчика Игорь Коржук

То есть, припасла к выборам еще один козырь в рукаве. Бубенчика из-под стражи отпустили. Прокуроры по требованию Юрия Луценко изменили обвинение, показав, насколько вся система правосудия зависит от слова Генпрокурора.

Для митингующих радикалов это значит лишь одно — на каждого патриота уже открыто уголовное дело. И с него легко могут сдуть пыль, если боевики поддержат не того кандидата в президенты. И похоже, чем ближе выборы, тем меньше все будут стесняться в методах. Власть уж точно.