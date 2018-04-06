Красный крест на юге России помог десяти тысячам беженцев с Донбасса

«Очень важно было оказать помощь беженцам из с юго-востока Украины . В Севастополе ежемесячно получало помощь около 3 тысяч, в Крыму — шесть-семь тысяч человек. В целом, в Южном федеральном округе мы оказали помощь около 10 тысячам человек», — сказал Дюкруэ,

Он уточнил, что в денежном эквиваленте за четыре года, беженцы в Севастополе получили помощь на два миллиона долларов. Им ежемесячно выдавали продуктовые наборы и предметы личной гигиены. Программа оказания помощи вынужденным переселенцам Донбасса будет сворачиваться в этом году.

«Эта работа (оказание помощи беженцам с Донбасса) будет завершаться в 2018 году. Мы видим, ситуация улучшается», — добавил он.