Красный крест на юге России помог десяти тысячам беженцев с Донбасса 

Десять тысяч беженцев с Донбасса обосновавшиеся на юге России четыре года получали помощь от Красного креста. Об этом по итогам встречи с вице-губернатором Севастополя Юрием Кривовым рассказал глава офиса Международного Красного Креста Пьер-Эмманюэль Дюкруэ.
«Очень важно было оказать помощь беженцам из с юго-востока Украины. В Севастополе ежемесячно получало помощь около 3 тысяч, в Крыму — шесть-семь тысяч человек. В целом, в Южном федеральном округе мы оказали помощь около 10 тысячам человек», — сказал Дюкруэ,
Он уточнил, что в денежном эквиваленте за четыре года, беженцы в Севастополе получили помощь на два миллиона долларов. Им ежемесячно выдавали продуктовые наборы и предметы личной гигиены. Программа оказания помощи вынужденным переселенцам Донбасса будет сворачиваться в этом году.
«Эта работа (оказание помощи беженцам с Донбасса) будет завершаться в 2018 году. Мы видим, ситуация улучшается», — добавил он.