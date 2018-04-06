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Красный крест на юге России помог десяти тысячам беженцев с Донбасса
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Красный крест на юге России помог десяти тысячам беженцев с Донбасса 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Десять тысяч беженцев с Донбасса обосновавшиеся на юге России четыре года получали помощь от Красного креста. Об этом по итогам встречи с вице-губернатором Севастополя Юрием Кривовым рассказал глава офиса Международного Красного Креста Пьер-Эмманюэль Дюкруэ.
«Очень важно было оказать помощь беженцам из с юго-востока Украины. В Севастополе ежемесячно получало помощь около 3 тысяч, в Крыму — шесть-семь тысяч человек. В целом, в Южном федеральном округе мы оказали помощь около 10 тысячам человек», — сказал Дюкруэ,
Он уточнил, что в денежном эквиваленте за четыре года, беженцы в Севастополе получили помощь на два миллиона долларов. Им ежемесячно выдавали продуктовые наборы и предметы личной гигиены. Программа оказания помощи вынужденным переселенцам Донбасса будет сворачиваться в этом году.
«Эта работа (оказание помощи беженцам с Донбасса) будет завершаться в 2018 году. Мы видим, ситуация улучшается», — добавил он.
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