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В Европарламенте назвали условия выделения Украине миллиарда евро
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В Европарламенте назвали условия выделения Украине миллиарда евро 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Представитель делегации комитета Европейского парламента по иностранным делам Лайма Андрикиене заявила о том, что в Европарламенте рассмотрят предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине миллиарда евро в качестве финансовой помощи. Об этом сообщает издание «Корреспондент».
При этом Андрикиене подчеркнула, что от Киев требуется выполнение ряда условий.
"Самое важное то, что эффективная борьба против коррупции является ключевым моментом в проведении реформ. Поэтому главным приоритетом сегодня является создание Высшего антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", — заявила она.
Андрикиене также отметила, что необходимо отменить систему электронных деклараций для активистов и добиться прогресса в судебной реформе на Украине.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в Евросоюзе растет разочарование происходящим на Украине.
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