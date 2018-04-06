Вакарчук рассказал, как Украине вернуть «свои территории»

Вакарчук процитировал первого федерального канцлера ФРГ Конрада Аденауэра , который заявил в одной из своих первых речей: «Германия была, есть и будет единой. Немцы как народ были, есть и будут едиными. Никто нас никогда не разделит. И мы никогда не смиримся и не признаем тот факт, что кто-то забрал у нас нашу территорию. Что нам нужно для того, чтобы вернуть их? Работать, работать и еще раз работать».

По словам музыканта, Украина должна принять стратегию, описанную Аденауэром, и сделать так, чтобы страна стала лучшей в регионе. Без этого «ни Крым , ни Донбасс» ей никогда не вернуть, отметил Вакарчук.

"Поэтому сегодня наша задача — сделать так, чтобы территория, которую мы контролируем, начала резко богатеть, начало расти благосостояние населения, росла сила украинского войска и армии. Чтобы Украина начала служить примером успеха. Это позволит нам вернуть наши территории гораздо быстрее, легче, и самое главное — это реалистичный сценарий", — заявил он.

Вакарчук также прокомментировал появление своей фамилии в рейтингах возможных кандидатов в президенты Украины на выборах 2019 года. По его словам, во всем виноваты украинские политики и то, как они управляли страной с момента обретения Украиной независимости.

"Они уже 26 лет то во власти, то в оппозиции. Фамилии в основном все те же. Люди от них начинают уставать. Не только потому, что они ничего не делают, как у власти, так и при оппозиции", — отметил музыкант.

Именно поэтому граждане страны начинают тянуться к другим публичным людям, которым они могли бы доверять, пояснил он.

Музыкант призвал слушателей лекции «каждый день делать себя лучше», стараться менять страну по мере своих возможностей и действовать «умом, а не отчаянием и злостью».

В декабре он писал в своем блоге на сайте «Украинской правды» о том, что не планирует баллотироваться на пост президента и что «власть как таковая» его не интересует.