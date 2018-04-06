Кого можно убивать на Украине

Возможно, Киев решил слегка улучшить имидж Украины , у которой в связи с многочисленными инцидентами стала складываться репутация государства, в котором политическим активистам и ветеранам АТО даровано негласное право расстреливать и резать обычных граждан прямо на улице

Ничем иным невозможно объяснить задержание и предъявление обвинения в убийстве двух сотрудников правоохранительных органов Ивана Бубенчика. Собственно, и сам фигурант не так давно был абсолютно уверен в том, что стреляя по беркутовцам во время Евромайдана в 2014 году, он не просто не совершил ничего противозаконного, а исполнял миссию, возложенную на него свыше.

Рассказывая журналистам о том, как он вогнал пули в затылок правоохранителям, этот прекрасный человек сказал, что «автомат ему дал Бог». Вообще его интервью киевскому изданию Bird in Flight — это поразительный документ, свидетельствующий о чудовищной нравственной деформации людей, чьими усилиями был совершен государственный переворот. Бубенчик описывает совершенное им убийство с гордостью, явно полагая, что он совершил подвиг, расстреляв двух человек, которые были вооружены только помповыми ружьями. Вот цитата:

«Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела. Стрелять научился во время службы в Советской армии. Прошёл обучение в школе военной разведки. Готовились проводить операции в Афганистане и в других горячих точках.

Говорят, что я убил их в затылок, и это правда. Так вышло, что они стояли ко мне спиной. У меня не было возможности ждать, пока они развернутся. Так Бог повернул, так было сделано».

Почему генеральный прокурор, которого поддержал министр внутренних дел, решил дать делу ход, остается не очень понятным. Еще в феврале 2014 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий подвергать преследованиям героев Евромайдана. А Бубенчик отличился не только во время тех событий, он также успел повоевать, был ранен, имеет государственные награды, поэтому в его случае речь идет о человеке, имеющем сразу два статуса, позволяющие ему чувствовать себя неприкасаемым.

Семен Семенченко и О том, что публика, ощутившая себя особой кастой, не намерена расставаться с отвоеванными привилегиями, говорит мгновенная реакция самых одиозных персонажей, которые заявились на суд, избиравший Бубенчику меру пресечения с требованием отдать его на поруки. В зале находились народные дедуцтаты нардепы Владимир Парасюк Егор Соболев , а также исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Эта традиция восходит еще к процессу, на котором группа поддержки, состоявшая также из членов нацистских группировок и народных депутатов, удалось добиться освобождения обвиняемых в убийстве писателя Олеся Бузины. С тех пор технология не изменилась.

Похоже, что у дела Бубенчика нет сколько-нибудь серьезной судебной перспективы. Во-первых, защита уже акцентирует внимание на том, что следствие не располагает ни одной уликой, доказывающей его вину. А сказанное в интервью он опроверг еще в 2016-м, хотя и не стал судиться с журналистами. Во-вторых, даже в тех делах, где вина подсудимых в убийстве была доказана на 100 процентов, раскрытие преступления вовсе не означало, что убийца понесет заслуженное наказание за содеянное. Так пару месяцев назад Орджоникидзевский районный суд Мариуполя фактически оправдал военнослужащего полка «Азов», который зарезал местного жителя прямо на улице. Со слов обвиняемого правоохранительные органы приняли его версию о том, что конфликт спровоцировал сам убитый. Это и послужило основанием беспрецедентно мягкого приговора. Суд постановил, что в течение двух лет убийцу нельзя повышать в должности или звании, а государство будет изымать у него в свою пользу 20% дохода.

Можно вспомнить и другой, тоже совсем недавний дикий случай в Киеве, когда в связи с этим недавний инцидент в Киеве, когда ветеран АТО Виктор Балабуха, находясь в состоянии наркотического опьянения, убил ножом повара одесского ресторана Руслана Юрченко , который не дал ему без очереди пройти в маршрутку. По этому инциденту следствие еще не закончено, но многочисленные боевые товарищи, а также активисты националистических организаций развернули шумную и агрессивную кампанию в защиту Балабухи, который, как утверждают сочувствующие, действовал в состоянии необходимой обороны. Вот лишь один чудесный пример. «Зарезал раскормленного накачанного поганца обидчика и правильно сделал!» — написал у себя в блоге офицер Нацгвардии Дмитрий Бабкин.

В случае же с Бубенчиков националистическая общественность будет реагировать куда темпераментней, поскольку в этой истории право на убийство представляется этой общественности безусловным. Точно так же, как в ситуации с обвиняемыми в убийстве Олеся Бузины.

Можно предположить, что властям хотелось бы поломать порядок, при котором они лишены возможности привлекать к ответственности тех людей, которые защищены своим статусом ветеранов или активистов. Собственно, тучи сгущаются уже и над Семенченко и Парасюком, которым прокуратура собирается предъявить обвинения в совершении множественных преступлений. Удастся ли склонить Верховную раду к решению о снятии с этих депутатов неприкосновенности — еще большой вопрос. По крайней мере, это будет сделать гораздо сложнее, чем в случае с Надеждой Савченко . Среди избранных в парламент немало людей с аналогичным прошлым, и они не могут не понимать, что если сдадут своих товарищей, то рано или поздно придут за ними.

Дело Бубенчика интересно тем, что оно при самом вероятном исходе в очередной раз продемонстрирует слабость или даже распад государственных институтов и полную деградацию права на Украине. Зачем нужно было вообще за него браться, для меня так и остается загадкой.