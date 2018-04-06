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Эксперт: в России поддержка республик Донбасса остается на самом высоком уровне
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Эксперт: в России поддержка республик Донбасса остается на самом высоком уровне 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Свободная пресса
Законопроект, предлагающий поправки в статью 13 действующего федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», упрощающий устройство на работу для граждан Украины или лиц без гражданства, постоянно проживающих «на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» является свидетельством поддержки ДНР и ЛНР со стороны России, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
«Инициатива группы депутатов Государственной Думы РФ относительно «миграционной амнистии» и отмены правила трудовых патентов для жителей ДНР и ЛНР демонстрирует, что в России поддержка республик Донбасса остается на самом высоком уровне. По сути, любые инициативы, направленные на облегчение жизни граждан региона, в котором идет война, могут восприниматься только положительно. Примечательно, что большинство авторов закона — выходцы из Крыма, что лишний раз подчеркивает близость Донбасса и южного русского полуострова», — заявил политолог в комментарии «СП».
Как сообщалось, в законопроекте отмечается, что трудоустройство должно происходить на основании документов, удостоверяющих личность и выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов, на период действия указа президента РФ от 18 февраля 2017 года «О признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».
Авторы данного законопроекта поясняют, что принятие закона в ситуации, близкой к гуманитарной катастрофе, сложившейся в регионе, минимизирует существующие формальности при трудоустройстве в РФ жителей Донбасса.
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