Порошенко и Карл Великий

Премию вручать будут не ему, а Макрону. Гостей у президента Франции хватает и лишний Порошенко ему для массовки не нужен. Тем более у Макрона праздник, а этот опять будет ходить с кислой физиономией, просить денег, санкций против России и блокирования «Северного потока — 2». А разве Макрон виноват, что его предшественник Олланд, непонятно с какого перепугу решил половить рыбку в мутной украинской воде и втянулся во всякие нормандские и минские форматы. Макрон Петра уже один раз в Елисейском дворце принял и не как Трамп, который его только на пять минут сфотографироваться пустил, а по полной программе: с почётным караулом и торжественным обедом (на кухне до сих пор серебрянные ложки пересчитывают).

Но не всё в этом мире зависит от Макрона. Ахен находится в Германии . По протоколу его там будет встречать госпожа федеральный канцлер, которой после многомесячных трудов удалось таки создать коалицию и теперь она будет партнёром Макрона всю его каденцию. С этим приходится считаться. А госпожа Меркель, как хозяйка германского дома может пригласить на макроновские торжества в свой Ахен кого захочет.

Потому Пётр Алексеевич и запланировал себе визит к Меркель в апреле. Надо убедить госпожу канцлер пригласить его в Ахен. Задача нетривиальная.

Если бы Пётр хотел просто сфотографироваться или даже попросить денег, то какая проблема — прилетит и поселится за свои, а уж чем накормить найдётся — всё равно гости всё не съедят, а выбрасывать почти свежую еду рачительной Меркель жалко.

Но Ангела знает, что Пётр замыслил недоброе. Он хочет к маю собрать и привезти массу доказательств российской агрессии. Ну как доказательств — таких же, как у англичан по «делу Скрипаля». Но ведь пришлось проявить «европейскую солидарность» с этими аферистами, втравившими любимый фатерланд в две мировые войны. И Пётр будет убежать, что его «доказательства» ничем не хуже. Конечно не хуже. Хуже, чем у Мэй и быть не может.

Порошенко станет упирать на то, что если поддержали Британию, перед которой никаких обязательств не было, к тому же она выходит из ЕС , то помочь Украине просто обязаны. Она же защищает Европу от страшных азиатских орд. К тому же Франция и Германия сами создавали нормандский формат, а до этого, вместе в Польшей давали ещё Януковичу гарантии мирного разрешения кризиса.

И что? О Януковиче никто уже не вспоминает. Тут Порошенко пора думать о том, куда бежать. А кризис вот он. Никак не разрешится. И мира давно нет на Украине. В общем Петру Алексеевичу есть, что сказать своим германской и французскому коллегам.

Меркель понимает, что Макрон, который очень хотел бы быть первым парнем в Европе и у которого она лежит камнем на столбовом пути к реализации мечты, способен на любую пакость. Конечно, французские компании тоже зарабатывают на «Северном потоке — 2». Но для Франции этот проект не критичен. Это Германия выигрывает от него больше всех в ЕС.

Она становится газовым хабом для всего Севера и Востока Европы, в то время, как Австрия уже является таковым для Юга и Центра. Сосредоточившись в хозяйственных германо-австрийских руках газовые ресурсы позволят надёжнее любых армий установить контроль над европейским континентом. К финансовой, экономической, политической зависимости ЕС от Берлина прибавится зависимость энергетическая. Второму и Третьему рейхам и не снилось такое мощное и совершенно несмертельное оружие, которым будет оперировать Четвёртый рейх. На этом фоне будет бледно смотреться не только юный французский президент, но и вся Пятая республика.

Для того, чтобы подорвать авторитет Мерклеь, а заодно и попытаться блокировать резкое усиление Германии Макрон вполне может поддержать Порошенко в его желании остановить строительство газопровода, который Меркель считает «просто очень хорошим бизнесом».

Саммит ЕС в БрюсселеЕсли госпожа канцлер в очередной раз откажется обсуждать данную тему, то всему «прогрессивному человечеству» в лице США , Британии, Швеции и восточноевропейских лимитрофов станет очевидно, что Германия предаёт Украину и коллективное дело Запада, в то время, как Франция стоит на страже. Если же она под коллективным давлением США, Британии, Франции, восточноевропейских неофитов ЕС и Украины сломается и всё же согласится на санкции против энергетических проектов, то её авторитет будет подорван не только в ЕС, но и в Германии и вряд ли ей удастся избежать досрочных выборов.

Макрону в любом варианте прибыль. Так что, приглашая Порошенко в Ахен, Меркель рискует оказаться в очень непростой ситуации. Лучше было бы не приглашать. Но может ли госпожа федеральный канцлер отказать президенту Украины в его домогательствах?

Теоретически на раз, два. Формат не предусматривает, места заняты, гостям будет тесно — мало ли вариантов объяснения можно придумать. Но Порошенко для того и озвучил своё желание прибыть в Ахен и программу, которую он там намерен отработать («нормандский формат минус Россия»), чтобы отказ ему наносил репутации Меркель не меньший урон. Напомним, Германия считает себя союзником и даже протектором Украины, защищающим её от российской угрозы и борющимся за восстановление «территориальной целостности».

Это давно не соответствует политическим реалиям, но это публичная позиция, которую Берлин не спешит дезавуировать во избежание потери лица. Немцы довольно давно увиливают от выполнения своих обязательств в рамках нормандского и минского форматов. Несколько месяцев пассивность объяснялась работой над созданием коалиции. Теперь эта работа завершена и президент Украины настаивает на встрече со своими защитниками. Отказать ему — публично расписаться в том, что Германия больше не в состоянии влиять на ситуацию вокруг украинского кризиса. Значит все политические, экономические и финансовые издержки понесённые с тех пор, как Меркель поверила, что поддержав майдан, она сможет сделать Кличко ручным немецким президентом Украины были напрасны. Напрасна потеря десятков (если не сотен) миллиардов Евро от санкций и контрсанкций. Признаваясь в таком провале надо сразу же подавать в отставку.

Издержки приглашения мы уже рассмотрели. Они также могут оказаться неприемлемо велики для Меркель.

Что ж, когда европейцы лезли в украинскую проблематику и раздували украинский кризис, Путин их предупреждал, что они сами не понимают, какую проблему себе создают. Но лидерам ЕС казалось, что они уже выросли и могут позволить себе сыграть в игру для взрослых. А теперь, когда партия в разгаре, уже нельзя убежать в уютную песочницу и сделать вид, что ты ни при чём.

Порошенко любой ценой будет рваться в Ахен. У него нет другого выхода. Если он не сможет мобилизовать Европу против «Северного потока — 2», Украина не жилец. Она потеряет последние регулярные крупные валютные поступления и транзит. Без транзита никому не интересна Украина, а без Украины Порошенко. Так что спасая государство он будет спасать себя.

Судя по всему, Меркель не сможет отказаться от встречи в Ахене, которую Порошенко будет трактовать, как изгнание России из нормандского формата. Но она постарается, чтобы это было единственным его достижением. В конце концов, всем в Европе всё равно, какими сказками развлекает своих «патриотов» украинский президент. Ангеле главное сохранить «Северный поток — 2» — «очень хороший немецкий бизнес».

Она неоднократно отбивалась от американцев, недавно отбилась от англичан, до этого от поляков. Очевидно, отобьётся и от Порошенко и найдёт как нейтрализовать Макрона. В Киеве это понимают. Не могут не понимать. Чтобы сломить упорство Меркель Порошенко нужна очень серьёзная провокация с многочисленными жертвами, в которой можно было бы обвинить Россию. Пока что у него с этим не складывается. Но украинские спецслужбы трудятся в поте лица. Вряд ли им удастся соорудить что-то хотя бы отдалённо напоминающее доказательную базу. Но провокацию это не отменит. И скорее всего провокация будет не одна. Не имея возможности убеждать доводами разума, Порошенко попытается давить на эмоции.

Виртуальную армию, которая будет разгонять нужный Порошенко сигнал мы уже видели в деле и когда они забрасывали интернет информацией о сотнях, а то и тысячах погибших в Сирии во время американской бомбардировки добровольцев из ЧВК и в ходе президентских выборов, и во время трагедии в Кемерово . Большая часть выступивших тогда интернет-бойцов сосредоточены в украинском и русском сегментах интернета реагируют они по одной команде.

Особых достижений у этой интернет-армии нет, но и недооценивать её работу нельзя — капля камень точит.

Так что представляющееся на первый взгляд пустым трёпом заявление украинского президента о «нормандском формате минус Россия» на деле имеет двойное и тройное дно. И совсем не обязательно, что именно Россия, против которой направлено остриё порошенковской инициативы действительно станет её главной жертвой. Пока что у остальных партнёров по нормандскому формату ситуация значительно хуже.