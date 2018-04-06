Бовт: никакая повышенная сдержанность в ситуации с захватом сейнера не исправит отношения с Западом и Украиной

Команду российского сейнера «Норд», задержанного украинскими пограничниками, повезли на суд в Мариуполь . Об этом Business FM сообщила представитель рыболовецкого Колхоза имени Первого мая Анна Шевелева.

Рыбакам за незаконное пересечение границы грозит либо штраф, либо административный арест до 15 суток. Но они заявляют, что, несмотря на решение суда, без своего капитана не уедут. Ранее экипажу запрещено было покидать корабль, который отбуксировали в порт Бердянска . В трюмах судна находится около 5 тонн рыбы, которая протухла. Экипаж спит на палубе: в каютах находиться невозможно. Городская рыбинспекция накануне обещала вывезти рыбу, но не сделала этого. Однако экипаж заявляет, что без своего капитана не уедет:

— Самое тяжелое для нас, для экипажа — это остаться без своего командира, потому что, глядя на него, на его уверенность в себе все эти дни, которые мы находимся здесь, в нас вырастал боевой дух.

— И что хотелось бы сказать. Мы керчане. Мы рыбаки. Мы сюда вдесятером пришли, вдесятером мы отсюда и уйдем. Пока не будет освобожден наш капитан даже, если будут по нам какие-то приняты решения, мы борт судна не покинем.

Ранее до основного разбирательства в суде был освобожден капитан «Норда». Владимиру Горбенко должны были избрать меру пресечения, однако заседание перенесли на 6 апреля. Почему — однозначного ответа нет. В СМИ появлялись версии: якобы это связано с плотным графиком судьи, техническими причинами и тем, что что-то «перепутали». Адвокаты говорили, что капитана по неизвестным причинам не привезли в суд. Вот что рассказала телеканалу «Россия 24» представитель рыболовецкого Колхоза имени Первого мая Анна Шевелева:

«Есть такая юридическая коллизия: в течение 36 часов по законодательству Украины его должны были либо привезти в суд, либо избрать меру пресечения, либо отпустить. В суд его не доставили. Следовательно, действует второе правило: до истечения 36 часов его должны были отпустить. В результате благодаря усилиям адвокатов его отпустили. Это произошло. Но это не отменяет того, что в 13:30 состоится судебное заседание, где ему все-таки будут определять меру пресечения до начала основного делопроизводства».

Капитану грозит до пяти лет лишения свободы. После освобождения из-под стражи Владимир Горбенко поехал в больницу на обследование. Два дня назад капитан перенес гипертонический криз. Сейчас его состояние стабильное, сообщила Business FM представитель компании-судовладельца. О возможном развитии ситуации — политолог Георгий Бовт

Георгий Бовт политолог, журналист «Статус Азовского моря до конца не определен Москвой и Киевом. С одной стороны, в 2004 году вступил в силу договор, определивший море как внутренние воды двух государств, предназначенные для совместного пользования. В 2012 году президенты Путин и Янукович подписали совместное заявление по вопросам делимитации водных пространств в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе. Однако до 2014 года делимитация проведена не была, а в 2014 году Украина демаркировала границу в Азовском море в одностороннем порядке. Это осталось без ответа со стороны Москвы. Сейчас звучат заявления, что Черноморский флот готов патрулировать Азовское море и обеспечивать безопасность российских торговых и рыболовных судов. Впрочем, пока у этого флота на Азовском море нет постоянных мест базирования. Единственное крупное соединение ЧФ в этом регионе — 382-й отдельный батальон морской пехоты в городе Темрюк . В то же время только у военных кораблей Черноморского флота имеется доступ к Азовскому морю. В украинских портах Мариуполя и Бердянска базируется лишь небольшое количество катеров. Киев способен контролировать лишь часть прибрежной зоны моря. В случае обострения ситуации вокруг судоходства в этом районе теоретически речь могла бы идти о том, чтобы силами российского флота вообще запереть украинские суда, перекрыв Керченский пролив. Что бы ни предприняла сейчас Россия против пиратских действий Украины, это будет осуждено как очередное проявление „агрессивной политики Москвы“. С другой стороны, никакая наша повышенная сдержанность именно в ситуации с захватом рыболовного сейнера никак не исправит наши нынешние отношения с тем же Западом, тем более с Украиной».

Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье «угон судна». В деле задержанных моряков Россия должна перейти к более жестким действиям, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе . «Это тот самый случай, когда, на мой взгляд, играть в какие-то дипломатические игры не приходится, на кону жизни людей», — сказал он.

«Норд» задержали 25 марта. Правительство Крыма перечислило семьям экипажа 100 тысяч рублей материальной помощи.