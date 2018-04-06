СБУ vs ФСБ

Российские СМИ обнародовали письмо эксперта Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность» Сергея Соколова , в котором он признал свою причастность к подготовке терактов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Российские СМИ сегодня распространили письмо эксперта Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность» Сергея Соколова, которого руководство ФСБ было вынуждено задержать после разоблачения СБУ спецоперации по подготовке ряда террористических актов в России на объектах критической инфраструктуры в Москве , Курчатове, Тольятти Курске », — говорится в сообщении.

В письме Соколов признает и фактически берет на себя ответственность за организацию антиукраинской провокации. СБУ убеждена, что именно ФСБ разрешила передачу и обнародование в российских СМИ «открытого письма» Соколова для дистанционирования от неудачной спецоперации, надежно задокументированной СБУ.

Свидетельства непосредственных участников этих событий и вещественные доказательства дают все основания считать, что эта спецоперация российских спецслужб могла стать поводом для открытого вооруженного вторжения Вооруженных сил РФ на Украину. Фактически это аналогия событий 1999 года, когда организованные ФСБ подрывы жилых домов в Москве стали основанием для начала новой военной кампании в Чечне

После обнародования СБУ части беспрекословных доказательств и ознакомления адвокатов с материалами завершенного уголовного производства, спецслужбы РФ провели демонстративное задержание эксперта Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность» Сергея Соколова и руководителя этой структуры Руслана Мильченко для прикрытия собственного «провала». Служба безопасности Украины и далее продолжит информировать общественность о разоблаченных фактах провокаций российских спецслужб против нашего государства.

Между тем, капитана задержанного 25 марта Госпогранслужбой Украины в акватории Азовского моря рыболовецкого судна, шедшего под флагом России, «Норд» Владимира Горбенко поздно вечером 5 апреля отпустили из-под стражи в здании Херсонского городского суда. По словам адвокатов команды «Норда», Владимира Горбенко отпустили в связи с истечением срока задержания по решению с целью приведения в суд для избрания меры пресечения. Из здания суда Владимир Горбенко вместе с адвокатами отправился в одну из херсонских больниц для обследования состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения перенесли на 6 апреля по причине неявки обвиняемого. 30 марта украинский суд арестовал судно «Норд». Прокуратура АРК возбудила уголовное производство по факту выхода судна «Норд» с закрытого Киевом порта аннексированной Керчи

В ответ управление ФСБ России в анексированном Крыму возбудило уголовное дело против сотрудников Госпогранслужбы Украины, которые задержали судно в Азовском море. Украинские пограничники назвали это «давлением на Госпогранслужбу Украины». 4 апреля в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Министерстве иностранных дел России вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с арестом рыболовецкого судна «Норд».