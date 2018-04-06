Ещё
Сразу после Пасхи: народные депутаты готовятся к переименованию Днепропетровской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сразу после Пасхи: народные депутаты готовятся к переименованию Днепропетровской области 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.
«У меня на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в Конституцию Украины — за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Из разных фракций и групп, кроме Оппозиционного блока», — рассказал Андрей Денисенко.
Он выразил надежду, что совместными усилиями общественности, ученых и деятелей культуры, которые инициировали этот процесс, область наконец-то получит достойное название и «избавится от клейма фамилии одного из организаторов Голодомора».
«Сердце казацкого края вернет себе имя, дарованное предками, в то время, когда прославленный дух Сечи после трех сотен лет русского плена вновь разносится над степью и оврагами над Днепром. В конце концов, название во славу Сечи, защитницы Украины — лучшее для области», — заключил Денисенко.
По его словам, данное постановление после Пасхи будет зарегистрировано в аппарате украинского парламента.
Денисенко еще в 2016 году призвал переименовать Днепропетровскую область в Сичеслвскую в честь победы над «московской ордой».
10 марта директор украинского института национальной памяти Вятрович поддержал инициативу депутатов рады, которые инициировали переименование Днепропетровской области Украины в «Сичеславскую».
Украина.ру: последние новости
Тука рассказал, как военные ВСУ убивали мирных жителей Донбасса Прокурор: Бубенчик не подпадает под амнистию для майдановцев Украинский МИД озвучил свою позицию по Договору о дружбе и сотрудничестве с РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ165
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая349
В Москву придет аномальное потепление14
Поплавская сорвала шоу на НТВ68
Россиянам посоветовали отказаться от доллара333
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение