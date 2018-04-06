Сразу после Пасхи: народные депутаты готовятся к переименованию Днепропетровской области

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

«У меня на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в Конституцию Украины — за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Из разных фракций и групп, кроме Оппозиционного блока», — рассказал Андрей Денисенко

Он выразил надежду, что совместными усилиями общественности, ученых и деятелей культуры, которые инициировали этот процесс, область наконец-то получит достойное название и «избавится от клейма фамилии одного из организаторов Голодомора».

«Сердце казацкого края вернет себе имя, дарованное предками, в то время, когда прославленный дух Сечи после трех сотен лет русского плена вновь разносится над степью и оврагами над Днепром. В конце концов, название во славу Сечи, защитницы Украины — лучшее для области», — заключил Денисенко.

По его словам, данное постановление после Пасхи будет зарегистрировано в аппарате украинского парламента

Денисенко еще в 2016 году призвал переименовать Днепропетровскую область в Сичеслвскую в честь победы над «московской ордой».

10 марта директор украинского института национальной памяти Вятрович поддержал инициативу депутатов рады, которые инициировали переименование Днепропетровской области Украины в «Сичеславскую».