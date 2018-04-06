Ещё
В Госдуме предложили упростить миграционные правила для жителей Донбасса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили упростить миграционные правила для жителей Донбасса 

РИА Новости 28 минут назад
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Госдуму РФ внесен законопроект, предлагающий временно упростить миграционные правила для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, следует из электронной базы данных.
Авторами инициативы стали члены Совета Федерации Ольга Ковитиди, Сергей Цеков и депутаты Госдумы Дмитрий Белик, Алексей Журавлев, Андрей Козенко, Наталья Поклонская, Казбек Тайсаев и Сергей Шаргунов.
"…Предлагается норма, согласно которой срок временного пребывания в РФ иностранных граждан, являющихся гражданами Украины, или лицами без гражданства, постоянно проживающими на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, на основании документов, удостоверяющих личность, выданных соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, устанавливается на период действия указа президента РФ № 74 от 18 февраля 2017 года «О признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в пояснительной записке.
"При этом важно определить механизм, который позволит проводить различие между вынужденными переселенцами и людьми, которые могут воспользоваться сложившейся ситуацией", — отмечают авторы проекта.
Они подчеркивают, что решение вопроса о продлении сроков временного пребывания в РФ этой категории лиц позволит уйти от значительных проблем, с которыми сталкиваются вынужденные переселенцы.
РИА Новости: последние новости
Капитан судна "Норд" находится в СБУ Украинские националисты "объявили войну" куличам Савченко пройдет экспертизу с применением полиграфа
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда166
Россия указала на странности в деле Скрипаля26
Для россиян придумали американское наказание207
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня20
Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»311
Видео
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение