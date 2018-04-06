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Собчак проверят на экстремизм до конца года
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Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост

Собчак проверят на экстремизм до конца года 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутат Валерий Рашкин получил от МВД ответ на свой запрос генпрокурору Юрию Чайке о соответствии высказываний Ксении Собчак о статусе Республики Крым законодательству России, сообщает «Ъ».
Напоминаем, что в октябре 2017 года Ксения Собчак заявила, что, согласно международному праву, Крым находится под юрисдикцией Украины.
В ответе на депутатский запрос МВД сообщило, что ГБУ «Московский исследовательский центр» закончит проверку высказываний кандидата в президенты Ксении Собчак о Крыме на экстремизм в четвертом квартале этого года. После проведения исследования принят решение.
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