Собчак проверят на экстремизм до конца года

Напоминаем, что в октябре 2017 года Ксения Собчак заявила, что, согласно международному праву, Крым находится под юрисдикцией Украины

В ответе на депутатский запрос МВД сообщило, что ГБУ «Московский исследовательский центр» закончит проверку высказываний кандидата в президенты Ксении Собчак о Крыме на экстремизм в четвертом квартале этого года. После проведения исследования принят решение.